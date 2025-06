Zarter Ton, starke Fashion-Looks: Darum ist die Trendfarbe Butter Yellow der perfekte Sommerbegleiter

Zwar kürte Pantone den cremig-warmen Braunton Mocha Mouse zur offiziellen Trendfarbe des Jahres 2025 - doch die Modewelt hat längst ihren heimlichen Liebling gefunden: Butter Yellow. Auf den Laufstegen von Chloé, Chanel oder Givenchy stiehlt der zarte Pastellton in dieser Saison allen anderen Farben die Show. Besonders jetzt im Sommer entfaltet das sanfte Buttergelb seine volle Wirkung - und zeigt sich wunderbar vielseitig.

Butter Yellow: Irgendwo zwischen Vanille und Creme

Butter Yellow - das klingt nicht nur zart, es sieht auch so aus. Der feine Gelbton liegt irgendwo zwischen Vanillepudding und geschmolzener Butter und wirkt deutlich zurückhaltender als knalliges Zitronengelb. Diese subtile Wirkung macht ihn zum Favoriten für Fashionistas, Stylisten - und Hollywoodstars wie Katie Holmes (46), die sich in der Nuance besonders wohlfühlen. Kein Wunder: Der Ton schmeichelt nahezu jedem Hauttyp und bringt selbst schlicht geschnittene Teile zum Leuchten.

Lesen Sie auch

Sommerlich-elegant: Monochrom in Butter Yellow

Ein durchgängiger Look in Butter Yellow ist ein echtes Fashion-Statement - und dabei erstaunlich leicht zu stylen. Ein luftiges Sommerkleid in der Trendfarbe bildet die perfekte Basis. Dazu passen cremefarbene Sandalen, filigraner Goldschmuck und eine Tasche in Off-White - und fertig ist der perfekte Look für Gartenparty, Sommerbrunch oder Hochzeit im Grünen. Für den Abend sorgen ein feiner Cardigan oder ein Kaschmirpullover in zartem Taupe oder Hellbraun für ein wohliges Gefühl. Influencerin Leonie Hanne (36) zeigt auf Instagram, wie mühelos mondän dieser Look wirken kann.

Mut zum Kontrast: So cool kann Buttergelb sein

Dass Buttergelb nicht nur zart und romantisch kann, sondern auch edgy und ausdrucksstark, bewiesen unlängst Designerlegende Sarah Burton mit ihrer ersten Givenchy-Kollektion sowie Katie Holmes bei der Pariser Fashion Week.

Burton ließ ein Model in einem buttergelben Mantel über den Laufsteg schreiten - dazu schwarze XXL-Schleife, Handschuhe und kniehohe Stiefel: ein dramatischer Auftritt mit Wow-Faktor. Katie Holmes wiederum kombinierte einen buttergelben Trenchcoat mit High-Waist-Cargo-Hose zur dunklen Lederhandtasche und passendem Top in Schokobraun - ein Look, der Modefans staunen ließ.

Perfektes Pastell-Duo: Butter Yellow kombiniert mit Rosa und Babyblau

Pastell liebt Pastell - und Butter Yellow spielt dabei die Rolle der charmanten Vermittlerin. In Kombination mit Babyrosa, Himmelblau oder Pistazie entstehen besonders harmonische, feminine Looks, die eine sommerliche Leichtigkeit ausstrahlen. Als Basisfarbe passt hier besonders gut klassisches Weiß, das den Farbmix neutralisiert. Wie stimmig das aussehen kann, zeigt die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin und Influencerin Mandy Bork, die auf Instagram ihre Fans mit einem sommerlichen Look aus buttergelbem Chanel-Blazer, hellblauer Jeans und weißem Top begeistert.