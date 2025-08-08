Zwei Werbefotos des Modekonzerns Zara sind in Großbritannien verboten worden. Die ASA kritisiert gezielte Stilmittel, die die Models ungesund dünn erscheinen ließen.
Zwei Online-Anzeigen des Modekonzerns Zara sind von der britischen Werbeaufsicht Advertising Standards Authority (ASA) als „sozial unverantwortlich“ eingestuft und verboten worden. Die Behörde beanstandete die Darstellung von weiblichen Models, die nach ihrer Einschätzung „ungesund dünn“ wirkten. Die betroffenen Bilder waren im Mai 2025 auf der britischen Website sowie in der App von Zara veröffentlicht worden.