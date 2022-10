1 Zara Tindall mit ihrer Mutter, Prinzessin Anne. Foto: imago images/Parsons Media

In einem kurzen Video bezeichnet Zara Tindall ihre Mutter, Prinzessin Anne, als ihr Vorbild. Die Nichte von König Charles III. spricht zudem über ihre Kindheit.















Link kopiert

Zara Tindall (41) ist das Gesicht einer neuen Kollektion der britischen Bekleidungsmarke Musto. In einem kurzen YouTube-Video, in dem Tindall in dieser Rolle vorgestellt wird, spricht die Tochter von Prinzessin Anne (72) unter anderem über ihre Kindheit und darüber, dass ihre Mutter ihr Vorbild ist.

"Mein Vorbild ist meine Mutter, würde ich sagen", erklärt Tindall in dem Clip. Ihre Eltern ermöglichten der heute 41-Jährigen offenbar eine recht privilegierte Kindheit - und sie schätze sich auch glücklich. Tindall könne sich erinnern, "viel Spaß" gehabt zu haben - beim Reiten, Segeln, Reisen. Außerdem habe sie viele "unglaubliche Menschen" getroffen.

Tindall ist die Tochter von Anne, der Schwester von König Charles III. (73) und wiederum einzigen Tochter der kürzlich verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), sowie von Mark Philipps (74). Sie hat zudem einen älteren Bruder, Peter Phillips (44).

Zara Tindall möchte selbst "gute Mama" sein

Besonders glücklich sei Tindall zu Hause, wenn sie mit ihrer Familie zusammen sei oder mit ihrem Ehemann Mike (44) und den drei gemeinsamen Kindern reisen und "die Welt erkunden" könne. Auch Mia (8), Lena (4) und Lucas (1) wolle sie derartige Erfahrungen ermöglichen. Zara Tindall hoffe, dass man sich einmal an sie als unter anderem "hart arbeitend, respektvoll, loyal und eine gute Mama" erinnere.