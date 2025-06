Zapfsäule: Tankstellen-Verband beklagt Marktmacht der Mineralölkonzerne

1 Die Spritpreise an den Tankstellen ändern sich mitunter schon nach wenigen Minuten wieder. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Die Spritpreise schwanken im Minutentakt, Lebensmittel sind deutlich teurer als im Supermarkt. Woran liegt das? Der Tankstellen-Interessenverband hat eine deutliche Antwort.











Berlin - Häufige Preisschwankungen an der Zapfsäule und überhöhte Preise in den Tankstellen-Shops: Der Tankstellen-Interessenverband (TIV) sieht dadurch sowohl Verbraucher als auch Pächter im Nachteil und fordert ein Ende der "kartellrechtlich zweifelhaften Eskapaden". Bundesregierung, EU-Kommission und Kartellamt müssten aktiv werden, sagte Geschäftsführer Jochen Wilhelm in Berlin.