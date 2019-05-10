Zahnschmerzen: Au Backe . . . Zahnweh!

Jeder kennt sie, jeder hasst sie, jeder will, dass sie schnell wieder weggehen. Zahnschmerzen. Und es gibt die Angst vor dem Zahnarzt. Die kann so schlimm sein, dass sie krankhaft und noch schlimmer als das Zahnweh ist.
Es zieht und zwickt, pocht und sticht. Anfangs nur ganz leicht, dann immer stärker. Wenn die Pein zu groß wird und weder Hausmittel noch Schmerztabletten helfen, muss man zum Zahnarzt. Der schwere Gang zum Dentisten lässt sich nicht mehr aufschieben. Hoffentlich wird er den schmerzenden Beißerchen alsbald Linderung verschaffen.