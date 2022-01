1 Die Feuerwehr hilft mit Spezialgerät, die Bahn wieder aufs Gleis zu bringen. Foto: 7aktuell//Andreas Werner

An zwei Tagen hintereinander fährt die Zahnradbahn nur eingeschränkt. Am Dienstag ist ein Unglück beim Start die Ursache.















Stuttgart - Den zweiten Tag in Folge hat die Zahnradbahn am Dienstag vorübergehend nur mit einem statt zwei Wagen zwischen dem Marienplatz und Degerloch pendeln können, weil einer am Vormittag entgleist war. Am Tag zuvor war ein Triebwagen wegen Schmierereien aus dem Betrieb genommen worden. Der Triebwagen hatte den Betriebshof der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) im Süden noch nicht verlassen, als er am Dienstag gegen 10.45 Uhr aus der Spur sprang. Eine Bahn war draußen und fuhr.

Insgesamt verfügen die SSB über drei Triebwagen für die Zacke. Nachdem der zweite entgleist war, kam der dritte nicht mehr aus dem Depot. Es blieb also bis zur Behebung der Panne nur eine Bahn im Betrieb. Gegen 14 Uhr war der Wagen wieder in der Spur, die Feuerwehr half mit Spezialgerät. „Bis dahin ist die Zahnradbahn nur im 30-Minuten-Takt gefahren“, sagt der SSB-Sprecher Hans-Joachim Knupfer. Am Montag war ebenfalls nur eine gefahren, weil Graffitisprayer in das Depot eingestiegen waren und eine Bahn beschmiert hatten. Diese ist nun wieder sauber und im Einsatz.