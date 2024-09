Zahnputztabletten und Co.: So klappt Nachhaltigkeit bei der Zahnpflege

1 Eine Zahnbürste aus Bambus ist nachhaltiger als herkömmliche Modelle. Foto: imago/YAY Images / Yuri Arcurs peopleimages.com

Im Bad steht eine Menge Plastik herum. Dank Seifen und Shampoos am Stück kann das jedoch reduziert werden. Auch bei der Zahnpflege gibt es Mittel und Wege, um den Kunststoff aus dem Bad zu verbannen.











Zahnbürste, Zahnseide und Interdentalbürsten: Bei der täglichen Zahnpflege kommt so einiges an Plastik zusammen. Auch die Zahnpasta befindet sich in einer Tube aus Kunststoff. Was für gesunde Zähne unabdingbar ist, tut unserer Umwelt keinen großen Gefallen. Doch es gibt Produkte, die Nachhaltigkeit und gute Mundhygiene vereinen können und für viele Zahnpflegeartikel finden sich ökologische Alternativen.