Zahnprothese in Arbeit?: Heidi Klum gibt erste Hinweise auf ihr Halloween-Kostüm

Heidi Klum ist längst im Halloween-Fieber. Nun lässt sie auf Instagram auch ihre Follower an den Vorbereitungen für ihr Kostüm teilhaben.
Der Herbst naht und damit auch Halloween. Heidi Klum (52) hat nun schon mal einen kleinen Einblick in ihr neues Kostüm gegeben, das sie für ihre jährliche Party in New York vorbereitet. Die 52-Jährige schrieb zu einem Instagram-Video: "Halloween steht vor der Tür." Der Clip zeigt, wie Klum von einem Mann, bei dem es sich offenbar um Maskenbildner Michael Marino handelt, angewiesen wird, auf eine Art Formpapier zu beißen. Das könnte darauf hindeuten, dass ein künstliches Gebiss Teil ihrer Halloween-Verwandlung wird.