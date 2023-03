1 Viele Zahncremes sind bei der Untersuchung von Öko-Test durchgefallen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

Der Griff zur Zahnpastatube im Supermarkt ist oft Gewohnheitssache. Zwar benötigen wir die Creme zur täglichen Mundhygiene, wirklich mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzten werden sich jedoch die wenigsten. Ein Blick auf die aktuellen Ergebnisse von Öko-Test dürfte deshalb überraschen.

Namhafte Marken erhielten reihenweise die Note „ungenügend“, während mehr als zehn Zahnpasten mit „sehr gut“ oder „gut“ abschnitten. 48 Universalzahncremes, davon 17 Produkte mit Naturkosmetikzertifizierung, wurden untersucht. Die Preise lagen, umgerechnet auf 75 Milliliter, zwischen 39 Cent und 5,99 Euro pro Tube. Wir fassen die Ergebnisse zusammen.

21 Produkte enthalten noch Titandioxid

Titandioxid wurde 2022 aufgrund seiner möglicherweise erbgutverändernden Wirkung in Lebensmitteln verboten. In Zahncremes sieht das anders aus. In 21 der getesteten Produkte war das Weißpigment noch enthalten. Laut Ökotest hätten viele Hersteller allerdings gemeldet, dass die Rezepturen bereits umgestellt wurden oder dies in naher Zukunft angedacht ist.

Ein weiteres Problem bei den untersuchten Cremes war das Fehlen von Fluorid. Laut Zahnmedizinern ist die schützende Wirkung von Fluorid vor Karies eindeutig belegt. Die Zähne sollten täglich mit einer Zahnpasta geputzt werden, die mindestens 1000 Milligramm pro Kilogramm Fluorid enthält, so Ökotest in seinem Bericht. „Zahnpasten ohne Fluorid schneiden deshalb nicht besser als ‚mangelhaft’ ab“, heißt es als Erklärung. Im Labortest stellten sich zudem weitere Mängel heraus. Etwa, dass einige Pasten das Tensid Natriumlaurylsulfat enthalten, welches die empfindlichen Schleimhäute reizen kann.

Diese Produkte sind durchgefallen

Die Noten „mangelhaft“ oder „ungenügend“ erhielten insgesamt 19 Zahnpasten, darunter bekannte Marken. Die schlechtmöglichste Bewertung bekamen unter anderem die Produkte „Blend- A- Med Rundumschutz Classic“, „Aronal Zahnfleischschutz“, „Colgate Komplett 8 in 1Extra Frisch“ oder „Odol- Med 3 Original“. Alle beinhalteten Titandioxid und konnten im Hinblick auf bedenkliche beziehungsweise umstrittene Inhaltsstoffe nicht die Erwartungen erfüllen.

Diese Zahnpasten haben überzeugt

Überzeugt haben 13 Zahnpasten, sie schnitten mit „sehr gut“ oder „gut“ ab und sind damit empfehlenswert, bilanziert Öko-Test. „Eine gute Zahnpasta soll vor Karies schützen und ohne umstrittene Stoffe auskommen“, so in der Erklärung. Gerade Produkte, die bei Discountern vertrieben werden, überzeugten. Mit „sehr gut“ wurden zum Beispiel die „Eurodont Zahncreme Coolfresh“(Aldi Süd/Aldi Nord), das „Dentalux 3- FachSchutz Frische Gel“ (Lidl) oder die „Dontodent Kräuter Zahncreme“ (dm) bewertet. Alle Zahnpasten liegen preislich bei 39 Cent pro 75 Milliliter.