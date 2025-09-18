Zahngold-Aktion: Eine Viertelmillion Euro für krebskranke Kinder
Viele kleine Einzelspenden haben am Schluss 7,3 Kilogramm Altgold zusammengebracht. Foto: Ferdinando Iannone

Die jüngste Zahngold-Sammlung von Zahnärzten aus Stuttgart und der Region hat 256 000 Euro erbracht. Das Geld kommt der Kinderonkologie am Olgahospital zugute.

Der Förderkreis krebskranke Kinder am Olgahospital kann sich wieder über eine große Geldspende freuen. Durch die bereits seit 33 Jahren bestehende Zahngold-Aktion sind im vergangenen Jahr mehr als 256 000 Euro zusammengekommen. Insgesamt 79 Zahnärztinnen und Zahnärzte aus Stuttgart und der Region haben für diesen Zweck Zahnaltgold ihrer Patienten gesammelt und so stattliche 7,3 Kilogramm des Edelmetalls zusammengetragen.

 

Hilfe für die Kinderonkologie

Von der Gesamtsumme fließen 15 000 Euro direkt an die Klinik für Kindergastroenterologie am Olgahospital des Klinikums Stuttgart, dort wird der Betrag für die Behandlung von Kindern mit chronischen Magen-Darm- und Lebererkrankungen verwendet. Die restlichen rund 241 000 Euro wird der Förderkreis krebskranke Kinder für die Unterstützung der kinderonkologischen Station am Olgahospital, für den Betrieb des Familienhauses „Blaues Haus“ und medizinische Projekte aufwenden.

Die Zahnaltgold-Aktion ist eine der wichtigsten Finanzierungspfeiler des Fördervereins. Seit der Stuttgarter Zahnarzt Gerhard Cube diese 1992 gegründet hat, sind insgesamt 6,5 Millionen Euro für schwerkranke Kinder gespendet worden. Cube hat die Koordination im vergangenen Jahr abgegeben, seine Nachfolge haben die Zahnärzte Christina und Jens Kleinknecht übernommen.

 