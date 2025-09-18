Zahngold-Aktion: Eine Viertelmillion Euro für krebskranke Kinder

1 Viele kleine Einzelspenden haben am Schluss 7,3 Kilogramm Altgold zusammengebracht. Foto: Ferdinando Iannone

Die jüngste Zahngold-Sammlung von Zahnärzten aus Stuttgart und der Region hat 256 000 Euro erbracht. Das Geld kommt der Kinderonkologie am Olgahospital zugute.











Link kopiert



Der Förderkreis krebskranke Kinder am Olgahospital kann sich wieder über eine große Geldspende freuen. Durch die bereits seit 33 Jahren bestehende Zahngold-Aktion sind im vergangenen Jahr mehr als 256 000 Euro zusammengekommen. Insgesamt 79 Zahnärztinnen und Zahnärzte aus Stuttgart und der Region haben für diesen Zweck Zahnaltgold ihrer Patienten gesammelt und so stattliche 7,3 Kilogramm des Edelmetalls zusammengetragen.