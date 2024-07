Starke schöne Zähne innerhalb von 24 Stunden – ist das nicht zu schön, um wahr zu sein? Nicht mit All-on-4, die innovative Behandlungsform schenkt Patienten ein Lächeln über Nacht.

Wie funktioniert das On-4 Konzept?

Vier Implantate sind genug für ein strahlendes Lächeln. Die On-4 Methode beweist es. An einem einzigen Tag lässt sich mit dieser ein vollständig zahnloser Kiefer mit hochwertigem, festsitzendem Zahnersatz auffüllen. Der große Vorteil: Nach dem Einsetzen der Implantate kümmert sich der Zahnarzt direkt um das Provisorium.

Lesen Sie auch

Innerhalb kürzester Zeit stattet er Ober- und Unterkiefer mit einem stabilen, vorübergehenden Zahnersatz aus, der natürlichen Zähnen in nichts nachsteht, weder in Ästhetik noch in Funktionalität. Strahlend lachen, herzhaft zubeißen oder sich angeregt unterhalten – mit der On-4 Methode kehren Selbstbewusstsein und Lebensfreude wieder zurück.

Für wen eignet sich All-on-4?

Diese Patienten profitieren besonders von der zahnmedizinischen Innovation:

Angstpatienten, die eine aufwendige Behandlung scheuen

Patienten mit lückenhaftem Kiefer oder nicht erhaltenswürdigen Restzähnen

Patienten, die reichlich Knochensubstanz haben, zumindest im Frontbereich

Patienten, die sich nach einer günstigeren Alternative zu klassischem Zahnersatz umsehen

Patienten, denen eine gründliche Mundhygiene am Herzen liegt

Was sind die Vorteile von All-on-4?

All-on-4 lohnt sich gleich in mehrfacher Hinsicht, aus folgenden Gründen:

Zähne machen lassen in der Türkei ohne Knochenaufbau

ohne Knochenaufbau Keine lange Wartezeit, keine umfangreichen Zahnbehandlungen

Schon mit vier Implantaten pro Kiefer zu festen Zähnen

Schonende chirurgische Eingriffe mit zügiger Regeneration

Natürliche Optik, natürliches Tragegefühl, natürlicher Geschmackssinn, natürliche Aussprache

Geringere Zahnimplantat Kosten in der Türkei als bei herkömmlichen Implantaten

Wie lange dauert die All-on-4-Behandlung?

Der wohl größte Vorteil der Behandlung ist die Dauer. Bereits nach ein bis zwei Stunden ist die erste Operation vollzogen. Der Patient kann die Praxis mit provisorischer Brücke verlassen und unbeschwert weiterleben. Nun beginnt die Regenerationsphase. Rund sechs Monate, nachdem die natürlichen Zähne entfernt wurden, ist die Verwurzlungszeit abgeschlossen. Der Zahnarzt setzt die finalen festen Zähne in den Kieferknochen ein.

Wie hoch sind die All-on-4-Kosten?

In der Türkei kostet die Behandlung in Kliniken und Praxen bis zu 75 Prozent weniger als in Deutschland. Hauptgrund hierfür sind die attraktiven All-inclusive-Pakete.

Renommierte Anbieter, wie sie „Fly2Smile“ vermittelt, stellen ihren zukünftigen Patienten großzügige Gesamtpakete in Aussicht. Diese fassen alle Leistungen zusammen – vom Transfer über das Hotel bis hin zur professionellen Nachsorge.

Über mangelnde Qualität müssen sich die Patienten keine Gedanken machen. Dafür sorgt „Fly2Smile“ durch strenge Aufnahmekriterien. Nur hochqualifizierte, international angesehene Kliniken schaffen es auf die Liste der Partner. So achtet das Expertenteam akribisch auf hohe medizinische Standards, gute Erfahrungswerte der Zahnmediziner, fortschrittliche Praxisräume und einen zuvorkommenden Service.

Nur, wenn eine Klinik alle Kriterien bedingungslos erfüllt, darf sie sich Partner von Fly2Smile nennen. Das Wohl des Patienten steht für die Vermittlungsplattform an erster Stelle. Deren Kunden werden durch den gesamten Prozess begleitet.

Erstaunliche All-on-4 Vorher-Nachher Bilder

Direkt nach dem Eingriff verordnet der Zahnarzt dem Patienten Ruhe. Von starker körperlicher Anstrengung ist speziell in der ersten Woche abzusehen. Genauso wichtig ist Schonkost. Weiche Nahrung wie Suppen, Cremes und Breis sind die beste Wahl.

Dadurch schont der Patient die Mundhöhle und fördert die Heilung. Extreme Hitze und Kälte stehen einer raschen Genesung ebenfalls im Weg und sind daher zu vermeiden.

Hält sich der Patient an die Vorschriften und Empfehlungen seines Zahnarztes, wird er mit einem herausragenden Resultat belohnt. Wie die Zähne nach der Behandlung aussehen könnten, vermitteln die All-on-4 Vorher-Nachher-Bilder der Partnerkliniken von „Fly2Smile“.

Auf diesen sind meist stark verfärbte, demolierte Zähne zu erkennen oder gar ein komplett zahnloser Oberkiefer. Auf den Nachher-Bildern sind dagegen helle, gepflegte und kräftige Zähne zu sehen. Die Patienten haben wieder Lust zu lächeln. Diese Präzision und Eleganz haben die Patienten den erlesenen Partnerkliniken von „Fly2Smile“ zu verdanken.

„Fly2Smile“, Experte bei festem Zahnersatz

Festsitzender Zahnersatz, der sich gut anfühlt und gut aussieht? „Fly2Smile“ macht es möglich. Der professionelle Vermittler vereint die fähigsten Kliniken in der Türkei und weist sie dem Patienten zu. Nebenbei unterstützt „Fly2Smile“ bei den Reisevorbereitungen.

Zuverlässig werden die gebuchten Reisepakete umgesetzt. Der Patient muss sich nur noch um organisatorische Kleinigkeiten kümmern. Alles andere liegt in der Hand von „Fly2Smile“. Und das Schönste: Die Medizinreise lässt sich ausgezeichnet mit einem unvergesslichen Urlaub in der Türkei verbinden.