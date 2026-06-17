Seit fast vier Jahren will Rupert Grint sein Landgut in England aufbauen. Jetzt hat der "Harry Potter"-Star die Genehmigung erhalten, muss dafür aber tief in die Tasche greifen.
Rupert Grint (37) darf sein Anwesen in der englischen Grafschaft Hertfordshire umbauen. Wie die "Daily Mail" berichtet, gab der zuständige Bezirksrat dem "Harry Potter"-Star grünes Licht für sein umstrittenes Bauvorhaben. Dieses kommt ihm jedoch teuer zu stehen: Insgesamt muss er 187.087 Pfund (rund 216.390 Euro) an die Gemeinde und öffentliche Einrichtungen zahlen.