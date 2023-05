1 Peter Grieble ist bei der Verbraucherzentrale Experte für Versicherungen Foto:

Wenn kleine Kinder großen Schaden anrichten, stellt sich die Frage: wer zahlt? Nicht immer springt die Haftpflichtversicherung ein.









Neckarrems - In der vergangenen Woche sollen zwei neunjährige Kinder in Neckarrems eine Reihe von Autos an den Straßen am Mittleren und Unteren Schlossberg mit Steinen zerkratzt und mit Filzstiften bemalt haben. Insgesamt sind dabei nach Angaben der Polizei rund 50 000 Euro Schaden entstanden. Wären die Kinder etwas jünger gewesen, müssten die geschädigten Autobesitzer die Kosten unter Umständen selbst tragen. Warum, weiß Peter Grieble, der bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg als Experte für die Themen Pflege, Gesundheit und Versicherungen tätig ist.