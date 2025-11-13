Zahlreiche Unfälle: Diese Stuttgarter Straße gehört zu den gefährlichsten in Baden-Württemberg

Ein Versicherer hat ausgewertet, auf welchen Strecken und Straßen im Land sich die meisten Unfälle ereignen. Auch Stuttgart kommt vor.

Die Heilbronner Straße in Stuttgart gehört zu den gefährlichsten Straßen in Baden-Württemberg – zumindest wenn es nach der Zahl der Unfälle geht. Im landesweiten Vergleich rangiert sie auf Rang Acht. Das geht aus einer Erhebung der Versicherung Allianz Direct hervor. Demnach ereigneten sich im vergangenen Jahr insgesamt 25 Unfälle auf der Straße, die am Hauptbahnhof beginnt, über den Pragsattel führt und in Zuffenhausen endet.

Laut der Auswertungen wurden bei den Unfällen, die sich auf der Strecke im vergangenen Jahr ereigneten, 24 Personen leicht und ein Mensch schwer verletzt. So hatte sich im vergangenen Jahr beispielsweise ein Auto gegenüber des ehemaligen „Pentouse“ überschlagen, auch ein Kleinwagen war auf dem Dach gelandet, nachdem er von einem Laster gerammt worden war. Auf der Strecke kommt es auch immer wieder zu Unfällen mit Stadtbahnen.

In der Region gibt es zwei Strecken, die noch deutlich vor der Heilbronner Straße in Stuttgart liegen, was die Zahl der Unfälle betrifft. Dass es sich dabei um zwei Abschnitte der Autobahn handelt – die A8 und die A81 bei Leonberg (Kreis Böblingen) – ist wenig verwunderlich. Eine höhere Geschwindigkeit und die hohe Zahl an Fahrzeugen, die jeden Tag dort fahren, erhöht die Unfallwahrscheinlichkeit. Das spiegelt auch die Statistik: Die beiden Bereiche der Autobahn belegen Platz Eins und Zwei (42 und 43 Unfälle); der Abschnitt der A8 bei Stuttgart (23) liegt auf Rang 17.

Sattelschlepper gegen Kleinwagen auf der Heilbronner Straße. Foto: Archiv/Andreas Rosar

Auf Platz 20 der „gefährlichsten Straßen 2024“ taucht die Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg auf. Die Straße hat in diesem Jahr traurige Berühmtheit – weit über die Region hinaus – erlangt, nachdem dort zwei Frauen ums Leben kamen. Ihr Kleinwagen war bei einem mutmaßlichen Autorennen von einem anderen Fahrzeug zertrümmert worden. Der Prozess beginnt im kommenden Monat. Die beiden Todesfälle sind in der Statistik noch nicht erfasst.