Zahlreiche Stars angekündigt: Abschied von Ozzy Osbourne: Birmingham steht bereit

1 Tausende Ozzy-Osbourne-Fans aus aller Welt werden in Birmingham erwartet. Foto: imago/i Images / Stephen Lock / i-Images

Black-Sabbath-Legende Ozzy Osbourne wird am Mittwoch in Birmingham seine letzte Reise antreten. Fans können bei einer Prozession durch die Stadt Abschied nehmen, bevor am Donnerstag eine private Trauerfeier stattfindet. Auch Elton John wird dort erwartet.











Link kopiert



Birmingham steht für einen der wohl emotionalsten Tage der Stadtgeschichte bereit: Am Mittwoch, dem 30. Juli, wird der verstorbene Ozzy Osbourne (1948-2025) seine letzte Reise durch seine geliebte Heimatstadt antreten. Der "Prince of Darkness", der am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren starb, kehrt ein letztes Mal dorthin zurück, wo alles begann.