Zahlreiche Glückwünsche: Vampire Diaries-Star Kat Graham erwartet ihr erstes Kind

Kat Graham wird zum ersten Mal Mutter. Die "Vampire Diaries"-Darstellerin gab die Schwangerschaft mit ersten Babybauch-Fotos auf Instagram bekannt.

"Vampire Diaries"-Star Kat Graham (36) hat auf Instagram eine freudige Nachricht geteilt: Sie erwartet ihr erstes Kind. Die Schwangerschaft verkündete sie mit einer Fotoreihe, in der auch Ehemann Bryant Wood zu sehen ist. Er schmiegt sich an den Babybauch, hält ihn sanft und kuschelt sich auf einem anderen Bild an Grahams Gesicht. Die Schauspielerin wiederum strahlt auf einem der Schnappschüsse in die Kamera. "Wir bekommen ein Baby!!!", schrieb sie dazu. Wood ergänzte in der Kommentarspalte: "Wir sind bereit!"

Unter dem Beitrag gratulierte "Vampire Diaries"-Darstellerin Candice King ihrer ehemaligen Serienkollegin. "Ahhhh, herzlichen Glückwunsch!!!!!!", schrieb sie. Auch Paul Wesleys Verlobte Natalie Kuckenburg sendete ihre Glückwünsche. Ian Somerhalders Ehefrau Nikki Reed gratulierte. "Das ist so süß, ihr zwei", schrieb sie unter anderem. Hotelerbin Paris Hilton kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch, Schwester! Ich freue mich so für dich!" Graham war von den Glückwünschen offenbar überwältigt und bedankte sich für "all die Liebe".

Paar feierte zwei Hochzeiten

Kat Graham und Bryant Wood gaben sich 2023 bei einer standesamtlichen Trauung in Los Angeles, Kalifornien, das Jawort. Nur ihre Hunde waren laut "People" bei der Zeremonie anwesend. Am 8. August 2025 feierten sie dann eine zweite Hochzeit in Kalifornien mit 120 Gästen. Im Gespräch mit "People verriet Graham, dass sich das Paar für den neuen Lebensabschnitt "viele, viele Babys" wünsche. "Wir freuen uns riesig darauf, unsere Familie zu erweitern und noch mehr Liebe in die Welt zu tragen."

Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle der Bonnie Bennett in der Serie "The Vampire Diaries" bekannt. In acht Staffeln verkörperte sie die Hexe und beste Freundin von Elena Gilbert (Nina Dobrev). Auch in Filmen wie "17 Again - Back to High School" und "The Roommate" trat sie auf. 2026 ist sie im Michael-Jackson-Biopic "Michael" als Diana Ross zu sehen.