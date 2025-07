Zahlreiche Flüge gestrichen: Bomben-Zyklon sorgt an australischer Ostküste für Chaos

3 Der "Bomben-Zyklon" hat an der Ostküste Australiens Chaos ausgelöst. Foto: Dean Lewins/AAP/dpa

Ein Wetterphänomen führt in Sydney zu zahlreichen Flugausfällen. Heftige Niederschläge und Sturm sorgen an der Ostküste für Chaos. Aber was ist eigentlich ein «Bomben-Zyklon»?











Sydney - Starkregen und heftige Sturmböen im Zuge eines "Bomben-Zyklons" haben an der australischen Ostküste für Chaos gesorgt - vor allem im Luftverkehr. Allein in Sydney seien mindestens 140 Flüge gestrichen worden, darunter vor allem Inlandsverbindungen, berichteten australische Medien unter Berufung auf den Airport. Bereits am Dienstag fielen wegen Unwetters und starken Windes in der Metropole mehr als 140 Flüge aus.