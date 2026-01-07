Zahlen zum Jahreswechsel: Knapp 1000 mehr Arbeitslose im Kreis Ludwigsburg als vor einem Jahr

Vor allem in der Industrie sind Arbeitsplätze verloren gegangen, gleichzeitig sinkt die Zahl an freien Stellen. Dennoch ist der Arbeitsmarkt „bemerkenswert robust“.
Zum Jahresende hat sich die Arbeitslosigkeit im Kreis Ludwigsburg nochmals leicht erhöht. Das teilen die Agentur für Arbeit und das kommunale Jobcenter mit. Demnach lag die Arbeitslosenquote im Dezember bei 4,2 Prozent. Im Vormonat waren es 4,1, vor einem Jahr 3,9 Prozent. Insgesamt waren 13.331 Menschen arbeitslos gemeldet – ein Anstieg um 981 Personen oder 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.