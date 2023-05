Corona – der aktuelle Stand weltweit und in Europa

1 Das Coronavirus verteilt sich relativ ungleich über den Globus Foto: Datawrapper / Screenshot

Weltweit steigt die Zahl der erkannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Auch in Europa haben einige Länder wieder verstärkt mit steigenden Infiziertenzahlen zu kämpfen. Wir zeigen den aktuellen Stand.









Stuttgart - Dieser Tage veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation WHO den jüngsten Rekord beim Anstieg der weltweiten Coronafälle: 307 930 Neuinfektionen wurden binnen 24 Stunden gemeldet. Bei der letzten Wasserstandsmeldung eine Woche zuvor waren es noch rund 1000 Fälle weniger. Bis zum 15. September waren der WHO damit 29 119 433 bestätigte Fälle gemeldet worden, darunter 925 965 Tote in Verbindung mit Covid-19.