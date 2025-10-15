Zahlen für 2024: Mehr Demenz-Todesfälle in Deutschland registriert

Immer mehr Menschen in Deutschland sterben an Demenz. Besonders betroffen sind Frauen - doch bei Männern steigt die Zahl besonders stark.
Wiesbaden - Die Zahl der Menschen, die in Deutschland an Demenz sterben, steigt weiter an: Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 61.927 Sterbefälle durch eine Demenzerkrankung registriert. Das waren 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr 2023 und 23,2 Prozent mehr als im zehnjährigen Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2024. Demenz gehört laut Bundesamt seit Jahren zu den häufigsten Todesursachen bei Frauen - doch auch bei Männern steigen die Zahlen stetig.