Im vergangenen Jahr starben weltweit 418 Menschen bei Flugzeugunglücken. Dies waren deutlich mehr Todesopfer als 2024. Dennoch ist das Fliegen laut Statistik heute weit sicherer als vor 50 Jahren.
Berlin/Frankfurt - Im vergangenen Jahr sind bei Unglücken im weltweiten zivilen Luftverkehr 418 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern waren neben 352 Passagieren sowie 33 Crewmitgliedern auch 33 Menschen am Boden, wie aus einer Bilanz des Aviation Safety Network hervorgeht, über die der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) berichtet. Im Jahr 2024 hatte es nach einem drastischen Anstieg 334 Todesopfer gegeben.