Stuttgart - Seit einer Woche gilt in Deutschland ein Lockdown mit Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen sowie geschlossenen Schulen, Kitas und Geschäften. Noch zeigt sich jedoch kein Rückgang der Infektionszahlen, und es sterben Tag für Tag mehr Menschen an Covid-19 – aktuell sind es im Schnitt täglich fast 650. Über Weihnachten werden die Kontaktbeschränkungen wieder gelockert. Was bedeutet das für die Infektionszahlen, und was lehren die Erfahrungen aus dem europäischen Ausland? Wir beantworten wichtige Fragen zu diesem Thema.