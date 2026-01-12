Zahl der 60- bis 85-Jährigen steigt: Ditzingen plant neue Pflegeeinrichtung für Senioren

Im kleinsten Ditzinger Ortsteil Schöckingen gibt es bisher keine Einrichtung für Seniorenwohnen. Das soll sich ändern. Am Dienstag gibt es eine Infoveranstaltung.
Was ist, wenn man sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr selbst versorgen kann oder nicht versorgt werden kann, aber aus der vertrauten Umgebung auch nicht wegziehen möchte? Die Schöckinger müssen in dieser Situation ihren Wohnort verlassen, denn im kleinsten Ditzinger Teilort gibt es bislang keine stationäre Pflegeeinrichtung. Das soll sich ändern. Der Platz dafür ist im Neubaugebiet Schöckingen Süd-Ost vorgesehen. Am Dienstag, 13. Januar, 18 Uhr, lädt die Stadtverwaltung zu einer Informationsveranstaltung über das Projekt ein.