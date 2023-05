Erste Frau in der Geschäftsführung von Bosch

1 Filiz Albrecht wird die erste Frau in der Bosch-Geschäftsführung. Foto: Wolfram Scheible

Filiz Albrecht steigt als erste Frau in der langen Geschichte des Autozulieferers in den obersten Führungszirkel auf.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es ist eine Zäsur in der langen Geschichte der Firma Bosch. Erstmals wird eine Frau in den obersten Führungszirkel aufgenommen, der bisher traditionell eine reine Herrenriege war. Anfang nächsten Jahres wird die Quereinsteigerin Filiz Albrecht, die vor wenigen Jahren vom Ludwigsburger Filterhersteller Mann + Hummel zum größten Autozulieferer der Welt gewechselt war, in die Geschäftsführung aufsteigen.