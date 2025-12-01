Ein ehemaliger Kinderstar steht erneut im Fokus der Justiz: Der Ex „Hör mal, wer da hämmert“-Star wurde in Oregon festgenommen – zum sechsten Mal innerhalb von fünf Jahren.
Der frühere TV-Star Zachery Ty Bryan ist am 29. November 2025 erneut festgenommen worden – es ist bereits seine sechste Festnahme innerhalb von fünf Jahren. Laut offiziellen Unterlagen des Lane County Jail wurde der 44-Jährige wegen eines Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen in Zusammenhang mit einer früheren Verurteilung wegen häuslicher Gewalt inhaftiert.