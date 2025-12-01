Ein ehemaliger Kinderstar steht erneut im Fokus der Justiz: Der Ex „Hör mal, wer da hämmert“-Star wurde in Oregon festgenommen – zum sechsten Mal innerhalb von fünf Jahren.

Der frühere TV-Star Zachery Ty Bryan ist am 29. November 2025 erneut festgenommen worden – es ist bereits seine sechste Festnahme innerhalb von fünf Jahren. Laut offiziellen Unterlagen des Lane County Jail wurde der 44-Jährige wegen eines Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen in Zusammenhang mit einer früheren Verurteilung wegen häuslicher Gewalt inhaftiert.

Bryan, bekannt als Brad Taylor aus der Kultserie „Hör mal, wer da hämmert“, bleibt ohne Möglichkeit auf Kaution bis mindestens zum 3. Dezember 2025 in Haft.

Vorwurf: Verstoß gegen Bewährung nach Körperverletzung

Der Anklagepunkt lautet „Probation Violation“, also Verstoß gegen Bewährungsauflagen, ergänzt um „Assault IV“ – eine Form der Körperverletzung. Bryan hatte sich bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen häuslicher Gewalt und Alkohol am Steuer vor Gericht verantworten müssen. Die aktuelle Festnahme stellt eine Verletzung seiner Bewährungsauflagen dar, die ursprünglich bis Oktober 2026 laufen sollten.

Verlobte Cartwright mit fünf Anklagepunkten in Haft

Ebenfalls am selben Tag festgenommen wurde Bryans Verlobte Johnnie Faye Cartwright (32). Sie sitzt derzeit ebenfalls im Lane County Jail ein und sieht sich fünf Anklagepunkten gegenüber: Fahren unter Alkoholeinfluss, Dreifache Gefährdung anderer („recklessly endangering“) sowie Versuchter schwerer Angriff ersten Grades („Assault I – Felony“).

Alle Vorwürfe stehen laut Akten im Zusammenhang mit demselben Vorfall am 29. November. Eine Kaution wurde auch in ihrem Fall nicht festgesetzt.

Gewalt, Alkohol und wiederkehrende Verhaftungen

Zachery Ty Bryan gerät seit Jahren immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. 2020 wurde er nach einem Streit mit seiner damaligen Freundin unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Nötigung festgenommen. Er gestand die Vorwürfe, erhielt drei Jahre Bewährung, musste ein Anti-Gewalt-Programm absolvieren und durfte keinen Kontakt zur Geschädigten haben.

2023 war Bryan erneut wegen häuslicher Gewalt und Körperverletzung auffällig. Er erhielt 36 Monate Bewährung, sieben Tage Haft und strenge Auflagen – bei Verstoß drohten ihm bis zu 20 Monate Gefängnis.

Im selben Jahr war er in zwei mutmaßliche Betrugsfälle verwickelt. Zum einen soll er rund 50.000 Dollar mit einem fingierten Agrartechnik-Start-up erschlichen haben. Zum anderen verurteilte ihn ein Gericht in Los Angeles dazu, einem Investor über 108.000 Dollar zu zahlen, nachdem er angeblich Geld für einen Film mit prominenter Besetzung veruntreut hatte.

2024 folgten Festnahmen wegen Alkohol am Steuer: Dashcam-Aufnahmen zeigten später, dass er einen Alkoholtest verweigerte und zugab, nach durchzechter Nacht gefahren zu sein. Sein Führerschein war bereits seit einem Vorfall 2021 suspendiert.

Im Januar 2025 wurde Bryan erneut wegen häuslicher Gewalt angezeigt – das Opfer soll seine Verlobte Johnnie Faye Cartwright gewesen sein. Am 29. November 2025 folgte nun schließlich die Festnahme wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen.

Karriere im Schatten der Eskalationen

Zachery Ty Bryan wurde in den 1990er-Jahren durch seine Rolle als Brad Taylor in der ABC-Serie „Hör mal, wer da hämmert“ bekannt, spielte an der Seite von Tim Allen und Patricia Richardson. Nach dem Serienende im Jahr 1999 blieb der große Durchbruch aus. Es folgten kleinere Rollen, unter anderem in „Emergeny Room“, „Veronica Mars“ oder „The Fast and the Furious: Tokyo Drift“. 2023 gab er in einem Interview zu, dass es schwer gewesen sei, nach dem Serienende Stabilität im Leben zu finden.

Bryans Verlobte, Johnnie Faye Cartwright, hatte ihn in der Vergangenheit öffentlich verteidigt und bat 2023 gegenüber US-Medien um Respekt für die Privatsphäre der Familie, um den Heilungsprozess nicht weiter zu stören.