Zachary Levi: Shazam!-Star ist erstmals Papa geworden

Zachary Levi (44) und seine Partnerin Maggie Keating (28) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Auf Instagram verkündet das Paar nun die Geburt seines Sohnes - und teilt direkt einen ersten Schnappschuss. Auf dem Bild liegt das Baby des "Shazam!"-Stars auf einer weißen Decke, gekleidet in einen Strampler mit der Aufschrift: "Das Beste, was 2025 passiert ist!". Levi und Keating halten dabei behutsam die kleinen Hände ihres Sohnes. Sowohl für den Filmstar als auch für seine Freundin ist es das erste Kind.

Wie in der Bildunterschrift zu lesen ist, trägt der Nachwuchs des Schauspielers den Namen Henson Ezra Levi Pugh und kam bereits am 2. April zur Welt. Zudem bedanken sich die frischgebackenen Eltern "für die anhaltende Liebe und die Gebete für uns alle drei" und fügen hinzu: "Wir können es kaum erwarten, dass ihr unseren kleinen Mann kennenlernt."

"Shazam!"-Star wollte schon immer Vater werden

Im Dezember vergangenen Jahres hatte der 44-Jährige auf der Social-Media-Plattform verkündet, dass er und seine Freundin ein Kind erwarten - damit erfüllte sich für Levi ein langersehnter Wunsch. "Ich wollte Vater werden, seit ich ein Kind war. [...] Aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass sich einige Dinge in meinem Leben ändern mussten, bevor ich bereit war für den Segen von etwas so Besonderem und die damit einhergehende Verantwortung", schrieb er damals zu einem Ultraschallbild seines Kindes.

Nachdem Levi schließlich begonnen hatte, sein Leben umzukrempeln, lernte er seine Partnerin und Mutter seines Kindes kennen. "Eine wunderbare Frau, die sich auf der gleichen Reise der Selbstfindung und Liebe befindet und bereit ist, mit mir ein neues und erstaunliches Kapitel des Lebens zu beginnen", so Levi damals.

Zachary Levi ist seit Jahren im Filmgeschäft: Nachdem er 2007 mit der Hauptrolle in der NBC-Serie "Chuck" (2007-2012) seinen Durchbruch feierte, folgten weitere Projekte wie "Thor: The Dark World" (2013) und "Thor: Ragnarok" (2017) sowie "Shazam!"(2019). Seine Freundin Maggie Keating nahm 2018 an der Show "America's Next Top Model" (2003-2018) teil und belegte dort den 15. Platz. Seither ist sie als Model, Fotografin und Content Creatorin tätig.