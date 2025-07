1 Das neue faltbare Flaggschiff: das Galaxy Z Fold7. Foto: Samsung

Samsung setzt bei seinen Smartphones weiterhin auf Künstliche Intelligenz und hat das Galaxy Z Fold7 sowie das Galaxy Z Flip7 offiziell vorgestellt.











Link kopiert



Wie zu erwarten, rückt Samsung auch bei seinen neusten Smartphones verstärkt Künstliche Intelligenz in den Fokus. KI sollte heutzutage sinnvoll nutzbar und zugänglich sein, erklärte TM Roh, Präsident und Head of Mobile eXperience Business bei Samsung, zu Beginn eines "Galaxy Unpacked"-Events am 9. Juli.