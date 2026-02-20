Yves Steffanus aka Ornicard: Orte mit „-ingen“ – Französischer MC rappt über Baden-Württemberg

Yves Steffanus studierte in Nürtingen und hospitierte bei Bosch in Stuttgart. Jetzt hat der gebürtige Franzose einen „The Länd“-Song geschrieben.

„Tübingen, Reutlingen, Nürtingen, Göppingen, ...“ – schwäbische Städtenamen sind ein dankbares Thema für Songtexte, denn sie reimen sich mühelos. Yves Steffanus, Künstlername Ornicard, kam auf den Gedanken, aus den vielen „ingen“-Städten im „Länd“ ein Lied zu machen. Anfang Februar hat er „Baden-Württemberg“ veröffentlicht. Witzig ist nicht nur die Idee, sondern auch der Vortrag mit charmantem französischen Akzent.

Der 42-Jährige lebt im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen, er kommt aber eigentlich aus Frankreich. Genauer aus Lorraine, Lothringen, nahe Sarreguemines. Bis er mit drei Jahren in die „école maternelle“ kam, sprach er nur „francique lorraine“, den lothringischen Dialekt, der dem Saarländischen sehr nahe kommt. „Diese Mundart sprechen in Frankreich immer weniger Leute, sie stirbt aus“, sagt Stefanus. „Mit hilft es aber, deutsche Dialekte gut zu verstehen – mit Schwäbisch oder Fränkisch komme ich viel besser klar als viele andere Franzosen, die Deutsch lernen.“

Yves Steffanus lernte Deutsch als erste Fremdsprache, im Studium verbrachte er 2007 ein Erasmus-Semester in Nürtingen, bevor er noch ein Praktikum bei Bosch in Stuttgart dranhängte. Heute arbeitet er bei BASF als Produktionsplaner, seine Frau ist Deutsche.

In seiner Freizeit macht er Hip-Hop. Mit 21 hat er mit Rappen angefangen, seit 2024 reimt er auch auf Deutsch. Sein Rappername Ornicard ist eine Anspielung auf eine bekannte französische Eselsbrücke: „Mais où est donc Ornicar?“, mit der man sich sieben Konjunktionen merken kann.

Sein Ziel ist es, alle 16 deutschen Bundesländer zu besingen. Begonnen hat er mit Rheinland-Pfalz, dann kam Baden-Württemberg, gerade arbeitet er an Thüringen. Unterlegt mit Fotos von Straßenschildern postet er die Clips dann auf seinem TikTok-Kanal mcornicard. Der 42-Jährige rappt aber auch über ganz andere Sujets – zuletzt inspirierte ihn die Hitserie „Stranger Things“ zum Beispiel zu einem Song über die 80er Jahre.

„Die Massiven Töne habe ich damals gefeiert“

„Hip-Hop ist meine Musik, weil sie so viele verschiedene Styles vereint“, sagt Yves Steffanus. Der 42-Jährige mag deutschen Rap genauso wie französischen, neues genauso wie Oldschool-Hip-Hop. „Die Massiven Töne habe ich damals gefeiert“, erinnert er sich. Aber auch Musik von Cro oder den Orsons läuft bei ihm, er geht auf Konzerte von Apache 207 oder Casper. Sein Lieblingsrapper aus Frankreich? Orelsan.

Yves Steffanus hat zwei Töchter, sie sind sieben und sechs Jahre alt. Was die dazu sagen, dass sie einen Hobby-MC als Papa haben? Ornicard lacht: „Noch finden sie das richtig cool.“