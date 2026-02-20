Yves Steffanus aka Ornicard: Orte mit „-ingen“ – Französischer MC rappt über Baden-Württemberg

Yves Steffanus studierte in Nürtingen und hospitierte bei Bosch in Stuttgart. Jetzt hat der gebürtige Franzose einen „The Länd“-Song geschrieben.
„Tübingen, Reutlingen, Nürtingen, Göppingen, ...“ – schwäbische Städtenamen sind ein dankbares Thema für Songtexte, denn sie reimen sich mühelos. Yves Steffanus, Künstlername Ornicard, kam auf den Gedanken, aus den vielen „ingen“-Städten im „Länd“ ein Lied zu machen. Anfang Februar hat er „Baden-Württemberg“ veröffentlicht. Witzig ist nicht nur die Idee, sondern auch der Vortrag mit charmantem französischen Akzent.