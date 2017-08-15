Zementmord - Offene Wunden auch 18 Jahre danach

2007 wurde Yvan Schneider ermordet. Seine Klassenkameraden erinnern sich an den fröhlichen Kumpel – und nicht an die grausamen Details des sogenannten Zementmordes. Dieser Artikel erschien erstmals 2017.
Sie reden nicht über Yvans Tod. Die Freunde aus der Klassenstufe sprechen über die Lebenszeit, die sie mit dem fröhlichen und sportlichen Kerl teilen durften. Jedes Jahr, wenn sie sich an seinem Geburtstag im Oktober treffen, an dem Baum, den sie auf dem Schulhof für Yvan gepflanzt haben. Seit 2007 kommen sie dorthin – so lange fehlt Yvan schon in ihrer Mitte. Es gibt auch eine Gedenkseite im Internet. „Es ist so schlimm. Wir hatten noch drüber gesprochen, an dem Tag gemeinsam feiern zu gehen“, erzählt die 36-jährige Charlotte (Name geändert), die mit Yvan Schneider in eine Klasse ging. Sie meint die Nacht, in der Yvan starb.