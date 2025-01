Yuval Raphael: Überlebende des Nova-Festival-Anschlags vertritt Israel beim ESC

Rund vier Monate vor dem Finale am 17. Mai stehen die ersten Vertreterinnen und Vertreter ihrer jeweiligen Länder beim diesjährigen ESC fest. Eine tragische Vorgeschichte hat diesbezüglich die nun gewählte Teilnehmerin aus Israel. Es handelt sich dabei um die 24-jährige Yuval Raphael, die übereinstimmenden Medienberichten zufolge den Hamas-Anschlag auf das Nova Musik Festival vom 7. Oktober 2023 überlebte.

Auf der offiziellen Homepage zum Musik-Event wird Raphael bereits aufgelistet. Sie hatte kurz zuvor die israelische Talentshow "HaKokhav HaBa" für sich entschieden und so das Ticket in die Schweiz lösen können, wo in diesem Jahr der ESC in Basel steigen wird. Anlässlich ihrer Teilnahme wird sie mit den Worten zitiert: "Ich kann nicht beschreiben, wie aufgeregt und bereit ich bin. Vielen Dank, dass Sie mir diese große Ehre erweisen und mir Ihr Vertrauen schenken, mein Land auf der großen Eurovision-Bühne in der Schweiz zu vertreten."

Deutscher Kandidat steht erst im März fest

Bislang stehen nur eine Handvoll Acts der insgesamt 37 teilnehmenden Länder fest. Neben Yuval Raphael sind das etwa Claude für die Niederlande, Theo Evan für Zypern oder Shkodra Elektronike für Albanien.

Wer Deutschland vertritt, wird über die Show "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" ermittelt. Zwischen 14. Februar und dem Finale am 1. März sucht Stefan Raab (58) im Verbund mit der ARD sowie RTL nach unserem Kandidaten für das Musik-Event. Der ESC wandert 2025 in die Schweiz, nachdem im vergangenen Jahr der nichtbinäre Music-Act Nemo (25) mit dem Lied "The Code" triumphieren konnte.

Vor wenigen Tagen hatte die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) mitgeteilt, wer den Eurovision Song Contest moderieren wird. Man setzt auf Michelle Hunziker (47), Hazel Brugger (31) und Sandra Studer (55). Die Halbfinals des ESC steigen am 13. und 15. Mai, das Finale steht am 17. Mai an.