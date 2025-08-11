Yules auf Social Media: Stuttgarter Influencerin verrät im Video ihre Gastro-Lieblinge

Die Stuttgarter Influencerin Yules nimmt ihre Follower auf Social Media mit auf kulinarische Reisen. Im Video hat sie uns verraten, wo sie in Stuttgart am liebsten essen geht.
Ob Croissants in Paris, Burger in New York oder Döner im Kessel: Auf Social Media nimmt die Stuttgarter Influencerin Yulia Slavinskaya aka Yules ihre Follower bei Reisen um die Welt mit und teilt dabei ihre Meinung zu beliebten Food-Spots. Damit hat sie sich auf TikTok und Instagram bereits eine riesige Community aufgebaut.