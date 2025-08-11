Yules auf Social Media: Stuttgarter Influencerin verrät im Video ihre Gastro-Lieblinge

Die Stuttgarter Influencerin Yules nimmt ihre Follower auf Social Media mit auf kulinarische Reisen. Im Video hat sie uns verraten, wo sie in Stuttgart am liebsten essen geht.

Ob Croissants in Paris, Burger in New York oder Döner im Kessel: Auf Social Media nimmt die Stuttgarter Influencerin Yulia Slavinskaya aka Yules ihre Follower bei Reisen um die Welt mit und teilt dabei ihre Meinung zu beliebten Food-Spots. Damit hat sie sich auf TikTok und Instagram bereits eine riesige Community aufgebaut.

Im Video: Influencerin verrät Lieblingrestaurants in Stuttgart

Wir haben die Influencerin, die im Stuttgarter Umland aufgewachsen und vor einigen Jahren direkt in den Kessel gezogen ist, bei einem ihrer Food-Tests begleitet. Auf dem Programm stand dieses Mal unter anderem Matcha-Softeis. Was sie von dem Hype um die japanische Grüntee-Sorte hält und was ihre Gastro-Geheimtipps für Stuttgart sind, verrät sie im Video.

Angefangen hat Yules’ Karriere als Food-Influencerin während Corona, erzählt sie. „Ich habe einfach schon immer gerne gegessen und war schon immer gerne viel unterwegs.“ Ohne große Hintergedanken habe sie damals ihre ersten Videos auf TikTok veröffentlicht. Inzwischen folgen ihr auf der Plattform über 400.000 Menschen und sogar mit Stars wie Ed Sheeran hat sie bereits gemeinsam Videos gemacht.