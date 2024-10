Youtuber über Schwabenland-Tower: Video über den Fellbacher Pleite-Tower trifft ins Schwarze

1 Das Video über den SLT 107 wird im Netz rege verbreitet. Foto: /

Im Fellbacher Osten nichts Neues: Weiterhin prangt dort Baden-Württembergs höchste Bauruine, in den vergangenen Monaten hat sich am Schwabenlandtower SLT 107 wenig bis gar nichts getan. Das Bauprojekt hat in den letzten Tagen aber einen ganzen Schwall neuer Aufmerksamkeit bekommen. Der Grund dafür: Der Youtuber Cato hat sich den Tower in einem knapp zwanzigminütigen Clip vorgeknöpft.