Youtuber aus Murr: In Unterhose nach Mallorca: Influencer aus Murr testen Europas Hilfsbereitschaft

Einen Rucksack mit fünf kleinen Paketen, mit denen sie zunächst nichts anfangen können, technisches Equipment wie Handy, Drohne, Akkus – und mit nichts weiter bekleidet als einer Unterhose. Melvin Stahl und Philipp Stehle wissen ihre 42 000 Follower auf Instagram, 1,1 Millionen Follower auf Tiktok und etwas mehr als 3000 Abonnenten auf Youtube zu unterhalten.

Das Influencer-Duo aus Murr (Landkreis Ludwigsburg) stellt sich für Videos auf ihren Social-Media-Kanälen immer wieder selbst gestellten Aufgaben: ein 13 Stunden langer Bundeswehr-Orientierungslauf, 30 Tage keine Kohlenhydrate, sechs Tage fasten. Ihre neue Herausforderung ist der Versuch, die eigene Marke „next8level“ zu stärken, und gleichzeitig ein soziales Experiment. „Was passiert, wenn zwei Volltätowierte in Unterhose in ein Dorf laufen und nach Kleidung fragen?“, sagt Philipp Stehle. „Das wird spannend.“

Am 9. Juni werden die zwei Männer in Süddeutschland ausgesetzt – wo genau, weiß nur die Agentur der Youtuber. Von dort müssen sie ohne Geld, ohne Essensvorräte, ohne Zelt nach Barcelona kommen – vorrangig per Anhalter. Denn: Nach Geld bitten oder es sich mit einer Show in der Fußgängerzone dazu verdienen, ist verboten. In der Hauptstadt Kataloniens müssen sie sich dann Fährtickets organisieren, um auf Mallorca überzusetzen. Genaues Ziel: die Partymeile Schinkenstrasse nahe Palma – dort, wo sie sich vor elf Jahren kennengelernt haben.

Sieben Tage haben sie Zeit, und je weiter der Weg sie führt, desto schwieriger dürfte es werden. Denn ihr Erscheinungsbild ist kein Türöffner. Melvin Stahl ist 1,94 Meter groß, beide haben ein großflächiges Rückentattoo und je nachdem, wie schnell die Menschen auf der Strecke Kleidung entbehren können, sind sie erst einmal leicht bekleidet.

„Es gibt immer Leute, die sagen, mit denen wollen wir nicht reden – aber meistens merken die Menschen nach ein paar Sätzen, dass wir vertrauenswürdig sind und in dem Fall ihre Hilfe brauchen“, sagt der 31-jährige Melvin Stahl. Was ihnen aber bewusst ist: Die Chance, über ein nettes Gespräch Sympathiepunkte zu sammeln und sich damit einen Schlafplatz zu sichern, wird kleiner. Ein französisches Wörterbuch gehört nämlich nicht zu ihrer Grundausrüstung.

Die beiden haben das gleiche Motiv auf dem Rücken: Neben einer Frau, die das Universum symbolisiert, tobt ein Sturm. Daneben stehen zwei kleine Jungen, über denen die Sonne aufgeht. Foto: Ricardo Hackl

Auf dem Weg können sie sich mit fünf kleinen Aufgaben Gegenstände verdienen, drei davon kennen sie schon. Eine Unterhose zum Wechseln, ein Paar Socken und ein Proteinriegel – gesponsert von Kooperationspartnern. Denn auch wenn das Ganze verspricht, spaßig zu werden, am Ende ist es immer noch ihr Job. Ihre Follower können das Ganze mitverfolgen. Ihre Handys wollen die beiden aber nur für Videos nutzen. Kein Google Maps, keine Hotelbuchung.

Büroklammer als Tauschobjekt

Eine Sache haben sie, mit der sie tauschen können: eine Büroklammer. Der Erfolg der Aktion hängt also auch an der Großzügigkeit der Menschen. „Wir denken, das Hochtauschen wird ganz gut funktionieren, schwieriger wird es, jeden Tag etwas zu essen und einen Schlafplatz zu finden.

Dazu müssen wir das Vertrauen der Menschen gewinnen“, sagt der 32-jährige Philipp Stehle. Denn auch wenn sie zu dieser Jahreszeit nachts im Freien schlafen könnten – wenn ihnen für mehrere Nächte niemand einen halbwegs komfortablen Schlafplatz anbietet, könnte es mühsam werden.

Der Ausblick, für sieben Tage immer wieder Abfuhren zu kassieren, scheint sie dennoch nicht abzuschrecken. „Wir können mit Ablehnung leben, wir haben als Promoter auf Ibiza sehr viele Neins bekommen“, sagt Stehle. Dort hätten sie am Strand gemeinsam Tickets verkauft. Mittlerweile kümmern sie sich hauptberuflich um ihre Social Media Kanäle – vorrangig Youtube – arbeiten aber ein Mal im Monat als 24-Stunden-Pflegekraft für eine schwerbehinderte Person.

Es ist Zufall, dass sie genau elf Jahre, nachdem sie sich beim Feiern auf Mallorca kennengelernt haben, ihr Ziel erreichen wollen. Seither haben sie gemeinsam gewohnt und verschiedene Länder bereist. „Wir haben schnell gemerkt, dass wir uns in vielen Punkten ähnlich sind“, sagt Melvin Stahl. Über die Jahre hätten sie ein brüderliches Verhältnis entwickelt – „dass wir uns auf die Nerven gehen, wird nicht passieren“.

Das steckt hinter „Next8level“

Start

Melvin Stahl gewann im Sommer 2018 einen fünfstelligen Betrag. Er investierte ihn in das Projekt „next8level“. Mit ihrem Künstler-Pseudonym wollen sie der Welt demonstrieren, dass man glücklicher wird, wenn man jeden Tag an sich arbeitet und sich weiterentwickelt.

Inhalte

Das Duo postet witzige Fotos und Videos, mit denen sie ihre Fangemeinde erheitern – beispielsweise davon, wie sie mit Steckenpferden durch die Stuttgarter Innenstadt reiten.