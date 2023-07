1 Bernhard Elser ist seit 2016 Pfarrer in Hegnach. Mit Beginn der Coronapandemie ist er auf Youtube höchst aktiv geworden. Foto: privat

Der evangelische Pfarrer Bernhard Elser aus Waiblingen bestärkt auf Youtube Impfgegner. In einem neuen Video zieht er die NS-Zeit als Vergleich heran. Dieser Tabubruch könnte Konsequenzen haben.









Waiblingen - Kein einziges Mal taucht das Wort „Corona“ oder „Impfen“ in dem Video auf. Und doch ist eindeutig, worüber Bernhard Elser in diesen fünf Minuten und 20 Sekunden spricht. Vor wenigen Tagen hat der evangelische Pfarrer aus dem Waiblinger Stadtteil Hegnach ein Video auf Youtube mit dem Titel „. . . die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens . . . “ hochgeladen. Und dieses Video hat es in sich.