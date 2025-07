YouTube und Social Media im Fokus: Deutscher Online-Video-Markt deutlich gewachsen

Der Markt für deutsche Online-Videos ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich gewachsen. 67 Prozent der Anbieter haben ihr Publikationsvolumen gegenüber 2023 erhöht, wie aus dem am Dienstag vorgestellten Online-Video-Monitor 2025 der Medienanstalt für Baden-Württemberg und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hervorgeht. Zudem sind bei 78 Prozent der deutschen Anbieter die Abrufzahlen gestiegen.

Laut der Analyse ist Youtube für 25 Prozent der deutschen Anbieter der wichtigste Ausspielkanal. Dicht dahinter folgen Tiktok (24 Prozent) und Instagram (23 Prozent). Dabei ist die Bedeutung von Instagram deutlich gestiegen: 2023 wählten nur 13 Prozent der Anbieter die Plattform als wichtigsten Verbreitungsweg für Videos.

Lesen Sie auch

Den Angaben zufolge wird auch die eigene Website wieder wichtiger: 43 Prozent der Anbieter mit eigener Webpräsenz nennen sie als Top-Verbreitungskanal.

Goldmedia-Studie: YouTube und Social Media im Fokus

Der von der Forschungs- und Beratungsgruppe Goldmedia erstellte Monitor erfasst seit 2010 regelmäßig Daten zum Online-Video-Markt in Deutschland. Neben Angeboten mit eigener Webpräsenz werden die 5.000 größten YouTube-Kanäle in Deutschland sowie die größten Facebook-, Instagram-, TikTok- und Twitch-Profile einbezogen.

63 Prozent der Befragten erwarten demnach, dass Tiktok in den kommenden drei Jahren an Bedeutung gewinnt. Dahinter folgen Youtube (53 Prozent) und Instagram (49 Prozent). Facebook und X hingegen gelten aus Sicht vieler Anbieter als Plattformen mit sinkender Relevanz.

Die Entwicklung wirkt sich auch in ökonomischer Hinsicht aus. So wird laut der Analyse das Marktvolumen für Online-Video-Werbung in diesem Jahr in Deutschland bei schätzungsweise 2,45 Milliarden Euro netto liegen. Das wäre ein Plus gegenüber 2024 um rund 14 Prozent.

Bis 2029 wird der Markt laut Goldmedia-Schätzung auf rund 3,18 Milliarden Euro wachsen. Besonders gefragt sind laut der Analyse kurze Videos bis drei Minuten Länge, mobil optimiert und zunehmend durch Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt.