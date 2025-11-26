YouTube Creator Awards in Berlin: Sarah Connors Tochter zeigt sich erstmals auf dem roten Teppich

Summer Terenzi, die Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi, feierte am Dienstagabend ihre Red-Carpet-Premiere. "Es war so schön", schwärmte die 19-Jährige anschließend auf Instagram.

Summer Terenzi (19) strebt weiter ins Rampenlicht - und hat nun ihren ersten roten Teppich gemeistert. Am Dienstagabend feierte sie ihr Debüt bei den YouTube Creator Awards 2025 in Berlin. "Hatte gestern meinen ersten Red Carpet", schrieb sie zu einer Reihe von Fotos auf ihrem Instagram-Account, die offenbar im Rahmen des Events entstanden sind. "Es war so schön wow! Habe so viele tolle Menschen kennen gelernt", fügte sie begeistert hinzu.

All-Black-Look mit Sternchen-Highlight Bei ihrer Red-Carpet-Premiere setzte die 19-Jährige auf einen All-Black-Look: ein langes, figurbetont geschnittenes Kleid, kombiniert mit einer kurzen, flauschigen Jacke, die für die Fotos locker über die Schultern rutschte. Dazu trug sie Spitzenpumps und eine Handtasche. Ihr langes, hellbraunes Haar fiel in leichten Wellen und war zu einem lockeren Mittelscheitel gestylt. Beim Make-up betonte Summer Terenzi vor allem ihre Augen, zarter Goldschmuck rundete den Premieren-Look ab.

In ihren Stories zeigte die Tochter der beiden Musiker Sarah Connor (45) und Marc Terenzi (47) weitere Details. Ohne Jacke kamen Spaghettiträger am Kleid zum Vorschein. Ein Foto zeigte zudem ihre verschiedenfarbig lackierten Nägel, die mit Sternchen - teils in Glitzer-Optik - verziert waren.

Mama Sarah kommentierte den Post ihrer Tochter mit "Beauty" und einem roten Herz. Connor und Terenzi waren von 2004 bis 2010 miteinander verheiratet. Aus dieser Ehe stammt auch Sohn Tyler Terenzi (21).

Erste Schritte auf der Bühne

Erstmals tauchte Summer im Zuge ihres 16. Geburtstags im Juni 2022 in der Öffentlichkeit auf: Damals wurde ihr Social-Media-Profil bei Instagram bekannt. Inzwischen hat sie mehr als 88.000 Followerinnen und Follower.

Auch auf der Bühne hat Summer Terenzi bereits erste Schritte absolviert. Dieses Jahr war sie als Special Guest bei der Tour ihrer Mutter dabei, wie sie im Mai auf ihrem Account ankündigte.