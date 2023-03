1 Jakob Johnson gab bereits im vergangenen Jahr in Ludwigsburg Tipps an junge Sportler weiter. Foto: Svenja Sabatini

Der Stuttgarter American-Football-Profi Jakob Johnson leitet am kommenden Samstag zum zweiten Mal ein Camp für Kinder und Jugendliche – und ist dort nicht der einzig prominente Gast aus seiner Sportart.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Wer sich für den American Football und die Stars dieser Sportart aus der Region interessiert, der dürfte in diesem Monat von der Vertragsverlängerung der Las Vegas Raiders mit Jakob Johnson erfahren haben. In etwa einer Woche tauchen er und weitere Prominente der Football-Szene aber nicht in einer Arena der höchsten amerikanischen Profiliga NFL auf, sondern auf den Sportanlagen des SV Hoffeld im Stuttgarter Stadtteil Degerloch.

Unsere Empfehlung für Sie Jakob Johnson bei den Las Vegas Raiders Stuttgarter NFL-Spieler erhält neuen Vertrag Für den Stuttgarter Jakob Johnson läuft es in der NFL: Offenbar wird der Vertrag des Fullbacks bei den Las Vegas Raiders um ein weiteres Jahr verlängert.

Der Grund dafür: Der Football-Verein Stuttgart Surge veranstaltet am Samstag, den 1. April das „Jakob Johnson Youth Camp“ und möchte Mädchen und Jungen aus ganz Deutschland dabei die Möglichkeit bieten, ihre Fähigkeiten in dem hierzulande mittlerweile populäreren Sport zu verbessern.

Der NFL-Profi kehrt zurück in seiner Heimat

Johnson ist der Namensgeber des Events und seit dem Vorjahr auch Teileigentümer des Stuttgarter Vereins, der in der European League of Football (ELF) aktiv ist. Der 28-Jährige kommt gebürtig aus der Landeshauptstadt und reist diesmal in seine Heimat, um zusammen mit weiteren Trainern footballbegeisterte Kinder und Jugendliche zu unterstützen.

„Mir geht es darum, den Weg für deutsche Sportler, die den Football-Weg gehen möchten, größer zu machen. Als ich mit Football angefangen habe, war der Sport fast noch unsichtbar. Jetzt zu sehen, dass die Kinder begeistert sind – da will ich natürlich auch mein Wissen weitergeben“, sagte der Fullback im vergangenen Jahr in Ludwigsburg, als 260 junge Sportler an der Erstauflage teilnahmen. Diesmal richtet Surge das Event selbst aus. Wer zwischen 11 und 18 Jahre alt ist, kann im Rahmen des Camps einen Tag unter der Leitung des Ex-Spielers der Stuttgart Scorpions und weiterer Übungsleiter trainieren.

Tickets für Teilnehmer und Zuschauer noch erhältlich

Tickets sind über einen Link auf der Webseite des Football-Teams noch zu erhalten. Der Preis für Teilnehmer beläuft sich auf 55 Euro. Auch Zuschauer können vor Ort sein: Minderjährige erhalten für fünf Euro Zutritt auf das Sportgelände, Erwachsene für zehn Euro. An der Tageskasse können nur Zuschauertickets gekauft werden.

Ab 9 Uhr beginnt der Anmeldeprozess vor Ort, eine Stunde später, so versprechen es die Veranstalter, startet dann ein Tag „voller Spaß, Trainingseinheiten und Competition zusammen mit Stuttgart Surge. NFL-Profi Jakob Johnson und Head Coach Jordan Neuman erwarten die Gäste mit ihrem großartigen Coaching-Team und freuen sich, an deren Skills zu arbeiten. Außerdem können sich die Anwesenden auf weitere NFL- und European-League-of-Football-Spieler freuen“.

Football-Prominenz gastiert beim SV Hoffeld

Sicher ist, dass neben weiteren Gästen Marcel Dabo (ehemaliger Surge- und derzeitiger NFL-Spieler der Indianapolis Colts), Marlon Werthmann (unter anderem Teilnehmer des NFL-Förderprogramms „International Player Pathway“) und Sami Chourbaji (Internet- und TV-Persönlichkeit und Teil von „Football Bromance“) vor Ort sein werden.

Künftig will Stuttgart Surge das Camp jedes Jahr Anfang April ausrichten. Das in Deutschland bestehende Interesse an American Football und die Entwicklung ist jedenfalls unbestritten. Ein Trainingstag mit Johnson und Co. hebt die Begeisterung bei den teilnehmenden Nachwuchsathleten sicherlich noch weiter an.