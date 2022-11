1 Robbie Williams auf der Bühne von "Your Songs". Foto: MDR/Kirsten Nijhof

Stars wie Robbie Williams, Sarah Connor, Michael Patrick Kelly und mehr treffen sich, singen und erzählen Anekdoten. Klingt wie "Sing meinen Song", ist aber die neue ARD-Show "Your Songs".















Link kopiert

Es klingt ein bisschen wie "Sing meinen Song": Bei "Your Song" treffen sich Sänger wie Michael Patrick Kelly (44) und Max Giesinger (34), erzählen Anekdoten und tragen ihre Hits in neuem Gewand vor. Allerdings singen sie hier ihre Songs selbst. Ab dem 22. November ist "Your Song" bereits in der ARD-Mediathek verfügbar. Am 26. November startet die Show dann um 23:15 im Ersten und am 3. Dezember um 20:15 Uhr im MDR.

Jeanette Biedermann und Gregor Meyle sind Gastgeber

Jeanette Biedermann (42) und Gregor Meyle (44) sind die Gastgeber von "Your Song". Sie heißen neben Kelly und Giesinger noch Sarah Connor (42) und Johannes Oerding (40) in der Show willkommen. Die Macher konnten zudem einen internationalen Star gewinnen: Robbie Williams (48) gibt sich die Ehre.

Der ehemalige britische Sänger nimmt allerdings nicht in allen vier Folgen neben den deutschen Musikern auf der Couch Platz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, inklusive Meyle und Biedermann, singen ihre Songs live, begleitet von einer Studioband oder dem MDR-Sinfonieorchester.