„You – Du wirst mich lieben“: Alle Infos zur 5. Staffel

Die erfolgreiche Serie „You – Du wirst mich lieben“ hat in den vergangenen Staffeln mit ihrer packenden Mischung aus Thriller, Drama und Psychospielchen ein weltweites Publikum in ihren Bann gezogen. Nachdem die 4. Staffel mit einem dramatischen Finale endete, warten Fans nun gespannt auf die nächste und letzte Staffel. Wann startet die 5. Staffel? Welche neuen Herausforderungen erwarten Joe Goldberg? Wird er sich endgültig seiner Vergangenheit stellen müssen? Und welche unerwarteten Wendungen hält die Story noch bereit?

Wann startet die 5. Staffel von „You – Du wirst mich lieben“?

Die 5. und letzte Staffel der Serie „You – Du wirst mich lieben“ erscheint am 24. April 2025.

Wie viele Folgen wird dir 5. Staffel haben?

Die 5. Staffel wird, genau wie die Staffeln 1 bis 4, ebenfalls aus 10 Folgen bestehen.

Wo kann man „You – Du wirst mich lieben“ streamen?

Alle Staffeln von „You – Du wirst mich lieben“ finden Sie auf der Streaming-Plattform Netflix. Auch die 5. Staffel wird bei Netflix veröffentlicht. Hier geht’s direkt zum Angebot:

So endete die 4. Staffel von „You – Du wirst mich lieben“

Achtung, Spoiler! Die 4. Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ endet mit einer schockierenden Enthüllung: Joe Goldberg selbst ist der „Eat the Rich“-Killer. Während er Rhys Montrose für den Drahtzieher hielt, war dieser in Wahrheit nur eine Einbildung – eine Manifestation von Joes dunklem Ich, das seine eigenen Morde verdrängt hatte. Als Joe den echten Rhys tötet, bricht seine mentale Fassade zusammen.

In einem Moment der Reue versucht Joe, sich das Leben zu nehmen, überlebt jedoch und entscheidet sich schließlich, sein wahres Ich zu akzeptieren. Unterstützung erhält er dabei von Kate Galvin, die nach dem Tod ihres Vaters nun über ein gewaltiges Firmenimperium herrscht. Sie hilft ihm, nach New York zurückzukehren und eine neue Identität anzunehmen.

Dort führt Joe sein Leben weiter – doch diesmal mit deutlich mehr Einfluss und Ressourcen. Statt sich zu verstecken, nutzt er Kates Macht, um sich unantastbar zu machen. Er ist nicht mehr nur ein obsessiver Mörder, sondern jemand, der seine Taten ohne Schuldgefühle akzeptiert.

Wie wird es in der 5. Staffel bei „You“ weitergehen?

In der 5. und finalen Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ kehrt Joe Goldberg nach New York City zurück, um dort mit seiner Partnerin Kate Galvin ein neues Leben zu beginnen. Trotz ihrer Bemühungen, Ruhe und Glück zu finden, wird Joes Leben erneut von seiner Vergangenheit und seinen eigenen dunklen Begierden bedroht. Da es die letzte Staffel der Serie wird, kann man mit einem packenden und runden Abschluss der Geschichte rechnen.

Die Hauptbesetzung von „You – Du wirst mich lieben“

„You – Du wirst mich lieben“: Darum geht’s

Die Netflix-Serie „You – Du wirst mich lieben“ ist ein fesselnder Psychothriller, der sich um den charismatischen, aber gefährlichen Joe Goldberg dreht. Joe ist auf den ersten Blick ein intelligenter und charmant wirkender Buchhändler – doch hinter dieser Fassade verbirgt sich ein obsessiver Stalker und Serienmörder. Seine Besessenheit beginnt in jeder Staffel aufs Neue, wenn er sich in eine Frau verliebt und alles tut, um sie zu „beschützen“ – was meist bedeutet, ihr Leben bis ins kleinste Detail zu kontrollieren, Rivalen aus dem Weg zu räumen und schließlich selbst zur größten Bedrohung zu werden. Dabei nutzt er soziale Medien und moderne Technologie, um seine Opfer auszuspionieren, ihre Geheimnisse zu erfahren und sich unbemerkt in ihr Leben einzuschleichen.