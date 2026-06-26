You Deserve to Know: Neue Serie mit den Vampire Diaries-Stars Nina Dobrev und Paul Wesley

Es ist ein Wiedersehen, auf das Fans lange gewartet haben: Nina Dobrev und Paul Wesley, einst das Traumpaar aus "Vampire Diaries", schließen sich neun Jahre nach dem Serienende für die neue Hulu-Serie "You Deserve to Know" zusammen - vor und hinter der Kamera.

Für Fans der Serie "Vampire Diaries" ist es eine kleine Sensation: Nina Dobrev (37) und Paul Wesley (43) stehen neun Jahre nach dem Ende des CW-Dramas wieder gemeinsam vor der Kamera. Die beiden übernehmen die Hauptrollen in der neuen Hulu-Serie "You Deserve to Know" - und fungieren zugleich als ausführende Produzenten. Das gab Dobrev auf Instagram bekannt.

Worum es in der neuen Serie geht Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Thriller von Aggie Blum Thompson aus dem Jahr 2025. Laut offizieller Inhaltsangabe dreht sich die Handlung um drei Ehepaare aus der Vorstadt, die zugleich Nachbarn und beste Freunde sind. Als einer der Ehemänner ermordet wird, kommt eine Reihe schockierender Geheimnisse ans Licht - und die Freundschaften zerbrechen.

Für Dobrev und Wesley ist es eine Rückkehr zu jener Konstellation, die sie einst bekannt machte. In "Vampire Diaries" verkörperten sie Elena und Stefan, ein Paar, das in ein Liebesdreieck gerät, als Elena sich in Stefans Bruder Damon (Ian Somerhalder) verliebt. Während Wesley der Serie bis zum Schluss treu blieb, war Dobrev in den ersten sechs Staffeln zu sehen und kehrte für das Serienfinale noch einmal zurück.

So kündigte Dobrev das Projekt an

Die Ankündigung enthüllte Dobrev über ihren Instagram-Account: "Ich habe darauf gewartet, das hier zu teilen", begann sie ihre Bildunterschrift. "Paul Wesley und ich kommen wieder zusammen, um 'You Deserve to Know' als ausführende Produzenten zu produzieren und darin mitzuspielen. Wir haben uns in diesen Roman verliebt, und es war unglaublich aufregend, seine Adaption von beiden Seiten der Kamera mitgestalten zu dürfen." Sie dankte zudem den Partnern Hulu, Unwell, Alexandra Cooper und Kapital Entertainment.

In ihrer Instagram-Story gab sie sich noch geheimnisvoller: "Manche Dinge weigern sich, begraben zu bleiben."