You Deserve to Know: Neue Serie mit den Vampire Diaries-Stars Nina Dobrev und Paul Wesley

Es ist ein Wiedersehen, auf das Fans lange gewartet haben: Nina Dobrev und Paul Wesley, einst das Traumpaar aus "Vampire Diaries", schließen sich neun Jahre nach dem Serienende für die neue Hulu-Serie "You Deserve to Know" zusammen - vor und hinter der Kamera.
Für Fans der Serie "Vampire Diaries" ist es eine kleine Sensation: Nina Dobrev (37) und Paul Wesley (43) stehen neun Jahre nach dem Ende des CW-Dramas wieder gemeinsam vor der Kamera. Die beiden übernehmen die Hauptrollen in der neuen Hulu-Serie "You Deserve to Know" - und fungieren zugleich als ausführende Produzenten. Das gab Dobrev auf Instagram bekannt.