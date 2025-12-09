Yeliz Koc - ist sie wieder mit Jimi Blue Ochsenknecht zusammen?

Abseits seiner juristischen Probleme hat sich Jimi Blue Ochsenknecht dieses Jahr in einigen Reality-Formaten die Ehre gegeben. Eine Sendung lief besonders erfolgreich für den Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht.
Jimi Blue Ochsenknecht, der am 27. Dezember 34 Jahre alt wird, hat ein besonderes Jahr hinter sich. Der Promi-Sohn wandelte 2025 zwischen Negativschlagzeilen zu seinen juristischen Problemen, Auftritten im deutschen Reality-TV - und einer möglichen Versöhnung mit Ex-Partnerin Yeliz Koc?