Yeliz Koc - ist sie wieder mit Jimi Blue Ochsenknecht zusammen?

Abseits seiner juristischen Probleme hat sich Jimi Blue Ochsenknecht dieses Jahr in einigen Reality-Formaten die Ehre gegeben. Eine Sendung lief besonders erfolgreich für den Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht.

Jimi Blue Ochsenknecht, der am 27. Dezember 34 Jahre alt wird, hat ein besonderes Jahr hinter sich. Der Promi-Sohn wandelte 2025 zwischen Negativschlagzeilen zu seinen juristischen Problemen, Auftritten im deutschen Reality-TV - und einer möglichen Versöhnung mit Ex-Partnerin Yeliz Koc?

Am 25. Juni 2025 wurde er bei der Einreise am Hamburger Flughafen festgenommen. Grund war eine unbezahlte Hotelrechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro. In den Tagen nach der Festnahme wurde der TV-Star durch mehrere deutsche Justizvollzugsanstalten verlegt, bis schließlich die Auslieferung ins Nachbarland Österreich erfolgte. Kurz danach kam er auf Kaution frei, musste aber bis zum Prozess in Österreich bleiben, und wurde schließlich zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilt.

Jimi Blue Ochsenknecht in der "Villa der Versuchung"

In all den anfänglichen Schlagzeilen rund um die Hotelrechnung begann am 7. Juli die Ausstrahlung zu "Villa der Versuchung". Das Sat.1-Reality-Format wurde bereits zuvor gedreht und so sahen die Zuschauer Jimi Blue Ochsenknecht, wie er mit 13 weiteren Promis in eine thailändische Villa zog, um zwei Wochen auf Luxus zu verzichten. In der Sendung gestand Ochsenknecht: "Ich hatte Schulden, das waren so 250.000 Euro."

Er habe eben ein Faible für teure Sachen und gönne sich gerne was. Bei den Ausgaben seiner Mitstreiter, die von der gemeinsamen Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen wurden, zeigte sich Jimi dann von der sparsamen Sorte und kritisierte die Promis, die sich in der Villa trotz Geldverlust Luxusartikel gönnten. Am Ende musste er nach einem Voting die Sendung auf dem achten Platz verlassen.

Jimi Blue bei "Are You The One? - Realitystars in Love"

Bereits Anfang Mai wurde bekannt, dass Jimi Blue Ochsenknecht in der fünften Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love", die im Frühjahr auf Ko Samui gedreht wurde, mit dabei sein wird. Zunächst war der Schauspieler in keiner der Folgen, die ab dem 13. August 2025 bei RTL+ erschienen sind, zu sehen. Erst in einer späteren Episode beehrte er die Kandidatenvilla. Die Suche nach seinem "Perfect Match" blieb erfolglos, nach fünf Tagen musste er die Show deshalb wieder verlassen. "Ich hätte gerne natürlich mein 'Perfect Match' gefunden - hat leider nicht geklappt", resümierte er nach seinem Abgang.

"Yeliz & Jimi - We Are Family?!"

In der Familien-Doku-Soap "Diese Ochsenknechts" feierte Jimi Blue Ochsenknecht bereits im Frühjahr seine Rückkehr. In der dritten Staffel hatte er noch durch Abwesenheit geglänzt. Seine Familie gab seiner damaligen Freundin Laura-Marie Geissler (27) die Schuld für seine Abtrünnigkeit. Nach der Trennung näherte sich Jimi Blue wieder seiner Familie an. Im zweiten Teil der vierten Staffel, die Sky ab Mitte September zeigte, wurde auch sein Gefängnisaufenthalt thematisiert.

Für Sky stand der 33-Jährige dann auch noch für seine eigene Doku-Soap vor der Kamera: In "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" (seit 2. Dezember) rückte sein kompliziertes Verhältnis zu seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (32) und der gemeinsamen Tochter Snow (4) in den Mittelpunkt. Das Mädchen wurde im Oktober 2021 geboren, doch noch vor der Geburt trennten sich Koc und Ochsenknecht.

Yeliz Koc zahlte Ochsenknecht-Strafe

Nach Jahren der Funkstille und ersten Annäherungsversuchen folgten turbulente Jahre, durch seine Verhaftung wurde die erste Annäherung unterbrochen. Die Serie gibt einen Einblick in ihren Versuch, einen gemeinsamen Alltag als Patchwork-Familie zu finden. Zuletzt gab es sogar Gerüchte, dass Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht wieder ein Paar sind. Die Ex-Partnerin hatte dem Vater ihres Kindes auch finanziell dabei geholfen, wieder aus der Haft freizukommen. Sie übernahm eine fünfstellige Zahlung für den trotz vieler TV-Engagements offenbar unpässlichen 33-Jährigen.

Jimi Blue Ochsenknecht bei "Promi Big Brother"

Anfang Oktober wagte sich Jimi Blue Ochsenknecht zuvor noch in den TV-Container. "Ich weiß, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein - da ist 'Promi Big Brother' für mich kein Problem", erklärte der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) in einem Statement vor seinem Einzug. Im "Promi Big Brother"-Haus wolle er nun "zeigen, wie ich wirklich bin. Es wird bestimmt anstrengend, aber auch eine superspannende Erfahrung und ein Experiment für mich. Luxus habe ich theoretisch jeden Tag - verzichten wäre also mal angebracht". Für den "PBB"-Kandidaten wurde der TV-Knast zum Erfolg, er gewann gegen Harald Glööckler (60) im Finale und nahm 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause. An dem Abend sorgten Mutter Natascha Ochsenknecht (61) und seine Ex Yeliz, die 2023 die Show gewinnen konnte, für versöhnliche Bilder und nahmen den Gewinner im Studio herzlich in Empfang.