Yeliz Koc, Eva Benetatou und mehr: Diese Promis starteten ihre Karriere beim Bachelor

Eine neue "Die Bachelors"-Staffel steht in den Startlöchern: 26 Single-Frauen kämpfen um Felix Stein und Martin Braun - doch wer sucht die wahre Liebe, und wer will nur ins Rampenlicht? Diese Kandidatinnen schafften mit der Show den Durchbruch.

Die neue Staffel von "Die Bachelors" steht in den Startlöchern: 26 Frauen wollen in diesem Jahr die Herzen von Felix Stein (32) und Martin Braun (35) erobern. Doch wer findet die große Liebe - und für wen ist die Show das Sprungbrett zur Reality-Karriere, wie einst bei Yeliz Koc (31), Eva Benetatou (33) und Co.?

Georgina Fleur

Für Reality-TV-Sternchen Georgina Fleur (35) war ihre Teilnahme an der zweiten Staffel von "Der Bachelor" der Startschuss für eine anhaltende Karriere im Reality-TV. Zwar konnte sie den Ur-Bachelor Paul Janke (43) damals nicht für sich gewinnen, doch ein Jahr später stand sie bereits im Rampenlicht von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Promi Big Brother" - den Königsklassen des Trash-TV. Auch über ein Jahrzehnt später ist Fleur bis heute ein fester Bestandteil der Szene: Zuletzt war sie unter anderem bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" und "The 50" zu sehen.

Lesen Sie auch

Melanie Müller

Ein Jahr nach ihrem Auftritt bei "Der Bachelor" sorgte vor allem Melanie Müller (37) für Schlagzeilen. Zwar belegte sie damals den dritten Platz, ein echtes Interesse an Bachelor Jan Kralitschka (48) hatte sie jedoch nie - wie sie erst Jahre später offenbarte. Sie bewarb sich demnach lediglich aus Geldsorgen bei dem Datingformat. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits mit ihrem Manager und heutigen Ex-Mann Mike Blümer liiert, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Nach der Show schlug Müller eine steile Karriere als Reality-Star und Ballermann-Sängerin ein: Sie gewann 2014 das Dschungelcamp und 2021 "Promi Big Brother". In den vergangenen Jahren dominierte sie jedoch vor allem mit negativen Schlagzeilen die Medien: 2024 musste sie sich vor Gericht verantworten - unter anderem wegen Zeigens des Hitlergrußes und Drogenbesitzes.

Angelina Pannek

Angelina Pannek (33), damals noch Heger, wurde 2014 durch ihre Teilnahme an der vierten Staffel von "Der Bachelor" mit Christian Tews (44) bekannt. Sie schaffte es bis ins Finale und wurde Zweite hinter Katja Kühne (40) - ein wichtiger Schritt für ihre öffentliche Bekanntheit. Später war sie unter anderem im Dschungelcamp und bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Heute ist Angelina vor allem als Influencerin aktiv und mit dem ehemaligen Bachelor Sebastian Pannek (38) verheiratet. Gemeinsam hat das Paar drei Kinder.

Jessica Haller

Im selben Jahr nahm Jessica Haller (35), damals noch Jessica Paszka, an der Staffel von "Der Bachelor" teil und belegte den fünften Platz. Nach der Show war sie in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen, 2017 wurde sie schließlich selbst zur "Bachelorette". Mit dem Gewinner, Musiker David Friedrich (35), war sie allerdings nur wenige Monate zusammen. Heute ist Jessica vor allem als Influencerin aktiv, kehrt aber gelegentlich für Fernsehauftritte zurück - etwa 2018 bei "Let's Dance" oder 2024 "Die Verräter - Vertraue Niemandem!". Privat ist sie seit 2020 mit Johannes Haller (37) liiert, der in ihrer "Bachelorette"-Staffel den zweiten Platz belegte. Gemeinsam haben sie eine Tochter.

Sarah Harrison

Sarah Harrison (34), damals noch Sarah Nowak, wurde 2015 durch ihre Teilnahme an der fünften Staffel von "Der Bachelor" mit Oliver Sanne (38) deutschlandweit bekannt. Sie schaffte es bis ins Halbfinale und belegte am Ende den dritten Platz. Nach der Show nutzte sie die mediale Aufmerksamkeit gezielt, um sich im Reality-TV und als Influencerin zu etablieren. Sie nahm unter anderem an "Promi Big Brother" teil, erreichte dort Platz vier und startete parallel ihren YouTube-Kanal, der heute fast 1,2 Millionen Abonnenten zählt. Inzwischen ist Harrison vor allem als Influencerin und Content Creatorin aktiv. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dominic Harrison (33) veröffentlichte sie zudem einen Elternratgeber und vertreibt eine eigene Hautpflegeserie für Babys. Das Paar lebt mit seinen drei Töchtern in Dubai.

Evelyn Burdecki

Evelyn Burdecki (36) nahm 2017 an der siebten Staffel von "Der Bachelor" mit Sebastian Pannek teil, schied jedoch bereits in der ersten Folge ohne Rose aus. Trotzdem startete sie noch im selben Jahr ihre Karriere im Reality-TV: Sie zog in den Container von "Promi Big Brother" ein und war in den folgenden Jahren unter anderem bei "Bachelor in Paradise", "Let's Dance" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sehen - letzteres Format gewann sie sogar. Zudem war sie 2020 Jurymitglied bei "Das Supertalent". 2022 suchte Evelyn Burdecki in ihrer eigenen Show "Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben" vergeblich nach der großen Liebe. Doch im kommenden Herbst kehrt die 36-Jährige mit einem neuen Format zurück: In einer neuen Sky Original Produktion begibt sie sich auf eine persönliche Reise - und macht sich auf die Suche nach einem Familiendomizil im Süden. "Ich war schon in vielen Shows - aber noch nie war es so persönlich", kündigte die 36-Jährige an.

Yeliz Koc

Nach ihrer Teilnahme an der 8. Staffel von "Der Bachelor" im Jahr 2018, bei der sie durch die berühmte Ohrfeige für Bachelor Daniel Völz (40) Aufmerksamkeit erregte, wurde Yeliz Koc schnell zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten im deutschen Reality-TV. Kurz nach "Der Bachelor" nahm sie an "Bachelor in Paradise" teil und lernte dort Johannes Haller kennen. Die beiden wurden ein Paar und traten ein Jahr später gemeinsam im "Sommerhaus der Stars" auf. Die Beziehung verlief turbulent - mit mehreren Trennungen und Versöhnungen -, endete aber endgültig Ende 2019. In den Folgejahren blieb Yeliz Koc weiterhin in der Öffentlichkeit präsent - sowohl durch ihre Reality-TV-Auftritte als auch durch ihr Privatleben. Mit ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat sie eine gemeinsame Tochter namens Snow (3).

Eva Benetatou

2019 stand Bachelor Andrej Mangold (38) im Finale vor der Entscheidung: Eva Benetatou oder Jennifer Lange (31)? Er entschied sich für Jennifer - die beiden wurden ein Paar und blieben rund eineinhalb Jahre zusammen. Eva hingegen ging leer aus. Doch das Liebesdreieck war damit noch lange nicht Geschichte: Kurz nach dem Finale offenbarte Benetatou, dass sie und der Rosenkavalier während der Dreamdates intim miteinander gewesen seien - ein Geständnis, das für reichlich Zündstoff sorgte. Infolgedessen kam es zu öffentlichen Auseinandersetzungen und gegenseitigen Vorwürfen - besonders im Rahmen von "Das Sommerhaus der Stars", wo Eva gemeinsam mit ihrem damaligen Verlobten und Vater ihres Sohnes, Chris Broy (36), erneut auf Mangold und Lange traf. Heute ist Eva Benetatou als Influencerin tätig und regelmäßig in Reality-TV-Formaten zu sehen.

Cecilia Asoro

Im selben Jahr suchte Cecilia Asoro (29) bei "Der Bachelor" nach der großen Liebe - kam aber nur auf Platz acht. Ihrer späteren Karriere als Reality-TV-Bekanntheit und Content Creatorin tat das jedoch keinen Abbruch: Auf Instagram folgen ihr mittlerweile über 130.000 Menschen. Mit ihrer temperamentvollen und selbstbewussten Art sorgte sie unter anderem bei "Kampf der Realitystars", "Promi Big Brother" und "The 50" für Aufsehen.

Linda Nobat

Nach ihrer Teilnahme bei "Der Bachelor" 2021, wo sie um das Herz von Niko Griesert (34) kämpfte, blieb Linda Nobat (30) weiterhin in der Öffentlichkeit präsent - wie viele ihrer Rosen-Kolleginnen zog es auch sie in den folgenden Jahren zurück ins Fernsehen. Nach Auftritten bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Beauty & The Nerd" ist sie in diesem Jahr Teil der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" - verließ das Format jedoch freiwillig.