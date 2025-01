Yamato und Drum Tao in Stuttgart: Woher rührt die Faszination für Japans Trommler?

1 Taiko-Trommeln können bis zu 500 Kilogramm wiegen. Foto: Luciënne van der Mijle

Seit 50 Jahren trommeln Gruppen aus Japan Zuhörer im Westen in den Rausch, perfekt synchron, mit bis zu 500 Schlägen pro Minute. In diesem Winter gastieren gleich zwei Ensembles in Stuttgart. Was ist ihr Erfolgsrezept?











Um halb sieben Uhr in der Früh öffnet sich die Tür des Holiday Inn in Zürich, und heraus treten zehn junge Japanerinnen und Japaner in einheitlich schwarzen Trainingsanzügen. Sie versammeln sich zum allmorgendlichen Zehn-Kilometer-Lauf. Die Richtung sei egal, nach fünf Kilometern drehten sie einfach wieder um, sagt Jun Kato, einer der Läufer. „So sehen wir auch was von der Stadt.“ Zu Gast ist nicht die japanische Judo-Nationalmannschaft. Hier machen sich ein paar Musiker warm. Am Abend werden sie in der Veranstaltungsstätte Theater 11 mit aberwitzigen Rhythmen und bis zu 500 Trommelschlägen pro Minute das Publikum in den Rausch spielen. Ihre nächste Station: Stuttgart.