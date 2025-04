Das ZDF zeigt im Juni in zwei Doppelfolgen vier rekonstruierte Fälle in seinem Format "XY gelöst". Moderiert wird das "Aktenzeichen XY... Ungelöst"-Spin-off von Sven Voss.

Bereits seit 1967 läuft die deutsche Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im Fernsehen. Das deutlich jüngere Spin-off "XY gelöst" geht unterdessen beim ZDF bald in seine vierte Staffel. Das Zweite Deutsche Fernsehen zeigt im Juni vier neue Episoden.

"XY gelöst": True Crime im ZDF

In dem True-Crime-Format rekonstruiert Moderator Sven Voss (48) die Aufklärung von Verbrechen - mit der Hilfe damaliger Ermittlerinnen und Ermittler, Expertinnen und Experten oder auch der zuständigen Staatsanwaltschaft. Gespräche und Reenactments zu den Taten und Ermittlungen führen die Produktion stellenweise auch an reale Schauplätze.

Die einzelnen Folgen tragen die Titel "Tödlicher Freigang", "Millionenraub in Berlin", "Mörderische Entmietung" und "Mord am Disco-König". Geklärt werden soll etwa die Frage, wie die Behörden den Mörder einer 23-Jährigen trotz zunächst ausbleibender Spuren ermitteln konnten. Zudem wird ein aufsehenerregender Banküberfall unter die Lupe genommen, genauso wie der Mord an einer 54-jährigen Buchhalterin und der am "Disco-König" Berlins.

Das ZDF zeigt die jeweils rund 45-minütigen Episoden in zwei Doppelfolgen. Die beiden ersten Fälle werden am 11. Juni ab 20:15 Uhr ausgestrahlt, die beiden anderen am 18. Juni zur Primetime. Schon zuvor sollen die Episoden zudem in der Mediathek streambar sein. Dort sind aktuell auch die ersten drei Staffeln von "XY gelöst" abrufbar.