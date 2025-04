Foto: ZDF und Oliver Rüther / [M] Brand New

Vier gelöste Kriminalfälle, die lange Rätsel aufgaben: In der vierten Staffel der ZDF-Reihe „XY gelöst“ beleuchtet Sven Voss spektakuläre Ermittlungen – vom Millionenraub bis zum Mord in der Disko-Szene.

Ab dem 4. Juni 2025 startet die vierte Staffel der True-Crime-Reihe „XY gelöst“ mit Moderator Sven Voss in der ZDFmediathek. Im Fernsehen sind die vier Folgen ab dem 11. und 18. Juni jeweils in Doppelfolgen zur Primetime zu sehen. Die Reihe, ein Spin-off der bekannten Fahndungssendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“, rekonstruiert reale Verbrechen – von der Tat bis zur Aufklärung.

Vier wahre Fälle, die betroffen machen

In den neuen Episoden widmet sich Sven Voss vier Kriminalfällen, die mit teils überraschenden Wendungen gelöst werden konnten.

Folge 1: Tödlicher Freigang

Sendung: Mittwoch, 11. Juni 2025, 20.15 Uhr im ZDF

Streaming: Ab 4. Juni 2025 in der ZDFmediathek

Ein Vater macht eine grausame Entdeckung: Die Leiche seiner Tochter, versteckt unter Ästen im Wald. Wer steckt hinter der brutalen Tat? ("XY gelöst - Tödlicher Freigang": Nachgestellte Szene) Bild: ZDF, Marcus von Kleist

Im September 2015 verschwindet eine junge Frau auf dem Heimweg. Wenige Tage später findet ihr Vater ihre Leiche in einem abgelegenen Waldstück. Monate später bringt ein winziges Fundstück die Wende: ein Kaugummipapier mit DNA-Spuren. Der Treffer führt zu einem Sexualstraftäter, der zum Tatzeitpunkt Freigang hatte. Sven Voss rekonstruiert die Ermittlungen, spricht mit forensischen Gutachtern und zeigt auf, wie akribische Detailarbeit zur Festnahme führte – und welche Konsequenzen der Fall nach sich zog.

Folge 2: Millionenraub in Berlin

Sendung: Mittwoch, 11. Juni 2025, 21.00 Uhr im ZDF

Streaming: Ab 4. Juni 2025 in der ZDFmediathek

Geiseldrama in einer Berliner Bank. SEK-Einheiten warten auf ihren Einsatz. ("XY gelöst - Millionenraub in Berlin": Nachgestellte Szene). Bild: ZDF, Marcus von Kleist

1995 stürmen vier maskierte Männer eine Bankfiliale in Berlin-Zehlendorf. 16 Menschen werden als Geiseln genommen, während die Täter 17 Millionen D-Mark fordern – innerhalb weniger Stunden. Doch während sich alle Augen auf die Filiale richten, merken die Beamten nicht: Der eigentliche Plan der Täter spielt sich ganz woanders ab. Wie sich später herausstellt, hatten die Männer einen Tunnel unter der Bank gegraben – über viele Wochen hinweg. Der Fall zählt bis heute zu einem der spektakulärsten der deutschen Kriminalgeschichte.

Folge 3: Mörderische Entmietung

Sendung: Mittwoch, 18. Juni 2025, 20.15 Uhr im ZDF

Streaming: Ab 4. Juni 2025 in der ZDFmediathek

Ein Auftragsmörder stürmt ins Büro einer Angestellten. Er erschießt die Frau völlig unvermittelt. Was steckt dahinter? Die Polizei steht vor einem Rätsel. ("XY gelöst - Mörderische Entmietung": Nachgestellte Szene) Bild: ZDF, Marcus von Kleist

Eine Buchhalterin wird mitten am Tag in ihrem Büro erschossen. Der Täter verschwindet ohne Spuren, nichts wird gestohlen, kein erkennbares Motiv ist vorhanden. Die 54-jährige Frau war in ihrem Umfeld beliebt, engagiert und galt als unauffällig. Ein klassischer Raubüberfall? Daran glaubt bald niemand mehr. Sven Voss beleuchtet, wie sich das Ermittlerteam dem Täter näherte – und warum der Zeugenschutz letztlich den Durchbruch brachte.

Folge 4: Mord am Disco-König

Sendung: Mittwoch, 18. Juni 2025, 21.00 Uhr im ZDF

Streaming: Ab 4. Juni 2025 in der ZDFmediathek

Der Berliner Disco-König Jochen Strecker wurde ermordet. Die Ermittlungen führen in das Leben eines Mannes, der die West-Berliner Partyszene geprägt hat. ("XY gelöst - Mord am Disco-König": Spielszene) Bild: ZDF, Marcus von Kleist

Jochen Strecker war einst eine Ikone des Berliner Nachtlebens. In seiner Diskothek „First“ tanzten in den 1980er-Jahren Prominente wie Diana Ross oder George Michael. Im März 2013 wird er tot in seinem Badezimmer aufgefunden – ermordet. Der Tatort gibt kaum Hinweise. Keine Zeugen, keine klaren Spuren. Die Folge begleitet die Ermittler durch ein Netz aus Lifestyle, Abgründen und einer Fahndung über Landesgrenzen hinweg.

Das Konzept: Wahre Verbrechen, fundiert rekonstruiert

„XY gelöst“ stellt nicht die Tätersuche in den Vordergrund, sondern die Aufklärung: Die Sendung zeigt, wie Kriminalfälle durch akribische Ermittlungsarbeit gelöst werden konnten – oft nach Jahren. Dabei kommen Polizeibeamte, Staatsanwältinnen, Sachverständige und Betroffene zu Wort.

Durch Reenactments, Interviews und Drehs an Originalschauplätzen erhalten Zuschauerinnen und Zuschauer einen tiefen Einblick in die Ermittlungsarbeit. Die Reihe zeigt, welche Spuren zur Aufklärung führten – und welche Bedeutung diese Taten für Gesellschaft und Beteiligte hatten.

Sven Voss: Zwischen Sportstudio und Spurensuche

Sven Voss, 48 Jahre alt, ist vielen als Moderator des „aktuellen sportstudios“ bekannt. Doch auch im True-Crime-Genre hat er sich längst etabliert. Seit 2022 führt er durch „XY gelöst“, seit 2024 auch durch das neue Format „XY history“. Mit journalistischem Gespür und empathischem Blick begleitet er Ermittler und Angehörige durch die Geschichten hinter den Taten.

Sendetermine und Ausstrahlung

Streamingstart: Ab Mittwoch, 4. Juni 2025, in der ZDFmediathek

TV-Ausstrahlung:

Mittwoch, 11. Juni 2025, 20.15 Uhr: Folge 1 und 2

Mittwoch, 18. Juni 2025, 20.15 Uhr: Folge 3 und 4

Die vierte Staffel von „XY gelöst“ verspricht erneut spannende, tiefgründige und bewegende Einblicke in die Arbeit der Strafverfolgung – und in die Schicksale hinter den Schlagzeilen.