XXL-Toilette in Hornberg

1 Still ist dieses Örtchen nicht. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Eine Toilettenschüssel im Schwarzwald weicht gut sichtbar von der Norm ab. Sie hat die Dimensionen eines Hauses und ist damit laut Erbauer „das größte WC der Welt“. Vom Schüsselrand der XXL-Toilette aus lässt sich die Umgebung bestaunen.

Hornberg - Ein „stilles Örtchen“ ist das WC im Rekordformat nicht: Die weithin sichtbare Toilettenschüssel prägt mit ihrer ungewöhnlichen Größe die Ansicht einer markanten Hausfassade und steht in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 33. Die Ausmaße machen die sanitäre Schüssel besonders: Sie ist zwölf Meter hoch und wiegt mehrere Tonnen. Der Schüsselrand ist gleichzeitig Aussichtsplattform. Vom hier aus haben Besucher besten Blick auf den Schwarzwald. Nach Angaben der Erbauer ist die riesengroße Toilettenschüssel, die in Hornberg im Schwarzwald steht, „das größte WC der Welt“.

Das überdimensionale WC ist in die Front des Gebäudes des Sanitärherstellers Duravit eingelassen. Direkt vor der Fabrik in Hornberg (Ortenaukreis) baute das Schwarzwälder Unternehmen 2004 ein großes Ausstellungszentrum. Dessen Blickfang ist die Toilette im XXL-Format. Der moderne Bau des Design-Centers mit fünf Stockwerken und in Form eines Trapezes wurde gestaltet vom französischen Architekten und Designer Philippe Starck.

Die riesige Toilettenschüssel ist „Skulptur und Kunstobjekt“, sagt Hornbergs Bürgermeister Siegfried Scheffold (parteilos). Und eine - wenn auch vergleichsweise ungewöhnliche - der Sehenswürdigkeiten in dem Ort. Das „größte WC der Welt“ hat sich zu einem Ausflugsziel im Schwarzwald entwickelt, heißt es bei der Schwarzwald-Tourismus- Gesellschaft in Freiburg. Den eigentlichen Zweck einer Toilette kann es wegen seiner Übergröße und ohne Wasseranschluss aber nicht erfüllen.