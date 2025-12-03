XXL-Parlament: Die Volksvertreter bekommen Angst vor dem Volk – gut so!

1 Der Landtag – bald Heimstatt für bis zu 220 Abgeordnete Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Das nennt man wohl eine Notbremsung. Gerade noch hatte der Landtag Baupläne für die Zeit nach der Wahl 2026 geschmiedet. Gäbe es dann sehr viel mehr Abgeordnete, sollte im Besucherzentrum ein teurer Interims-Plenarsaal geschaffen werden. Der eigentliche Saal würde derweil ebenfalls aufwendig um die nötigen Plätze erweitert. Nun plötzlich heißt es Kommando zurück. Spät, aber noch nicht zu spät scheinen die Befürworter solcher Pläne gemerkt zu haben, was sie damit anrichten. Mit Empörung und Unverständnis hatten viele Bürger – auch in Briefen an unsere Zeitung – auf das Anspruchsdenken der Parlamentarier reagiert. Das Land steckt in der Krise, überall muss gespart werden, aber der immer unwichtigere Landtag gibt viel Geld für ein Übergangsquartier aus: Das würde niemand verstehen.