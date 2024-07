XXL-Hochzeit wird bei London fortgesetzt: Fliegen Meghan und Harry für Indiens Mega-Paar nach England?

Royale Ereignisse können Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) nicht mehr nach Großbritannien locken. Aber angeblich das indische Mega-Paar Anant Ambani (29), Sohn von Milliardär Mukesh Ambani (67), und Radhika Merchant (29): Die beiden sollen ihren seit März währenden XXL-Partymarathon rund um ihre Hochzeit im Luxus-Country- und Golf-Club "Stoke Park" in Slough bei London fortsetzen und dafür weitere Promigäste einfliegen lassen - darunter eventuell auch die abtrünnigen Royals.

Sicherheitsmaßnahmen sollen bereits verschärft worden sein

Ambani und Merchant haben ihre Liebe in den vergangenen Monaten ausgiebig und sehr kostspielig zelebriert. Von Rihanna (36) bis Justin Bieber (30) ließen sie alle möglichen A-Promis einfliegen und mit mehr als 600 Millionen US-Dollar die wohl teuerste Hochzeit aller Zeiten ausrichten. Am 12. Juli gaben sie sich in Mumbai nach mehreren Vorpartys inklusive viertägiger Kreuzfahrt, bei der Katy Perry (39) und die Backstreet Boys auftraten, endlich das Jawort - aber damit soll noch lange nicht Schluss sein mit den pompösen Feierlichkeiten. Laut eines Berichts der britischen "The Sun" geht das Paar nun sozusagen auf Hochzeits-Welttournee und feiert in Großbritannien weiter. Dort sollen sie gleich bis September den noblen "Stoke Park" gebucht haben, der dem Vater des Bräutigams gehört.

Zahlreiche weitere berühmte Gäste wie die einstigen britischen Premierminister Boris Johnson (60) und Tony Blair (71) würden in den nächsten zwei Monaten erwartet. Prinz Harry soll angeblich eigens aus seiner Wahlheimat Kalifornien eingeflogen werden. Ob er seine Ehefrau Meghan, die zuletzt die Heimat ihres Mannes gemieden hat, mitbringt, bleibt abzuwarten. "The Sun" zitierte einen Insider mit den Worten: "Braut und Bräutigam sowie die Familie werden zwischen jetzt und September an verschiedenen geplanten Partys teilnehmen. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden verschärft."