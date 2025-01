XO, Kitty: Start, Handlung & Trailer der 2. Staffel

1 Sang Heon Lee („Min-Ho“) und Anna Cathcart („Kitty“). Foto: 2024 Netflix, Inc.

Wann die 2. Staffel von „XO, Kitty“ veröffentlicht wird und alle weiteren Infos zur Serie, lesen Sie im Artikel.











Nachdem Anna Cathcart an der Seite von Lana Condor und Noah Centineo in der Trilogie „To All The Boys I’ve Loved Before“ als Lara Jeans kleine Schwester Kitty die Herzen der Zuschauer eroberte, erhielt sie mit „XO, Kitty“ ihre eigene Spin-off-Serie. Die romantische Coming-of-Age-Serie begeisterte in der 1. Staffel mit Charme, Drama und unerwarteten Wendungen. Fans warten nun gespannt auf die Fortsetzung – doch wann geht es mit der Fortsetzung weiter?