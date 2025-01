Die Spin-off-Serie „XO, Kitty“ wurde nach dem großen Erfolg der 1. Staffel um eine 2. verlängert. Doch wie sieht es mit einer 3. Staffel aus?

XO, Kitty: Wird es eine 3. Staffel geben?

Bisher gibt es keine Bestätigung, dass die Coming-of-Age-Serie um eine 3. Staffel verlängert wird. Sollte die 2. jedoch genauso erfolgreich sein wie die 1. Staffel, stehen die Chancen auf eine weitere Fortsetzung gut. Die Ankündigung der 2. Staffel fand damals circa einen Monat nach Veröffentlichung der 1. Staffel statt. Sie müssen sich also noch etwas gedulden.

Darum geht es in Staffel 2 von XO, Kitty

Achtung, Spoiler! Nachdem Kitty sich fest vorgenommen hatte, ihren Fokus auf die KISS und nicht auf ihre Datingleben zu legen, scheint der Plan schon direkt nach der Rückkehr nach hinten loszugehen. Ihre Gefühle für Yuri sind immer noch nicht weg, eine neue Schülerin hat Interesse an ihr und dann ist da noch Min Ho, der ihr am Ende der 1. Staffel seine Liebe gestand. Das Drama ist also vorprogrammiert.

Im Gefühlschaos verfolgt Kitty aber noch ein anderes Ziel: Sie möchte noch mehr über das Leben ihrer Mutter erfahren und versucht herauszufinden, was es mit dem Mann namens Simon, der im Brief ihrer Mutter auftaucht, auf sich hat.

Für Fans von „To All the Boys I’ve Loved Before“ gibt es auch ein kurzes Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht: Noah Centineo schlüpft wieder in die Rolle des Peter Kavinsky und besucht Kitty an ihrer Schule.

Wie könnte es in der 3. Staffel weitergehen?

Achtung, Spoiler! Nachdem Kitty ihre Gefühle für Min Ho entdeckt und auch im nächsten Schuljahr an der KISS sein wird, verlassen die beiden die Schule in den Ferien gemeinsam. Werden Sie endlich ein Paar? Oder geht das ganze nach hinten los? Außerdem könnte eine weitere Storyline rund um die Familie ihrer Mutter aufgegriffen werden. Auch akademisch könnte man Kitty bis zu ihrem Abschluss noch weiterverfolgen.

Der Cast von XO, Kitty